A továbbjutás hazai pályán kivitelezhető küldetés lehet - állítja az ETO edzője, Borbély Balázs

„Tudjuk, hogy egygólos hátrányból indulunk. Nem mondhatnám, hogy a jereváni odavágó a legjobb meccsünk volt, voltak viszont jó periódusaink, sikerült gólt is szereznünk, ami fontos lehet holnap. Tudjuk, mi vár ránk, a jereváni Pjunik szervezetten védekező, jól kontrázó csapat, nagyon jó, pozitív átmenetei vannak, viszont biztos vagyok benne, hogy a saját játékunkat, saját közönségünk előtt, rá tudjuk erőltetni az ellenfelünkre. Tudjuk azt is, hol kell javulnunk, ezen dolgoztunk az elmúlt napokban. Hiszem, hogy hazai pályán ez kivitelezhető küldetés lehet – mondta a találkozó kapcsán a nemzetközi mérkőzések előtt megszokott sajtótájékoztatón Borbély Balázs az ETO vezetőedzőja, aki hozzátette: – Tudom, hogy taktikailag mit szeretnék a csapattól látni, s tudom azt is, hogy mentalitásban, hozzáállásban, agresszivításban jobbnak kell lennünk, mint Jerevánban voltunk, de azt is tudom, hogy egy ilyen mérkőzést nem lehet csupán taktikával megnyerni, kell hozzá szenvedély, plusz energia is. S, ha már szenvedély, ezúton szeretném külön megköszönni azt a szurkolóknak, hogy pénzt, időt nem sajnálva elkísérték a csapatot Jerevánba. Biztos vagyok benne, hogy azt a plusz energiát, ami érkezhet tőlük, azt a csütörtöki mérkőzésen is megkapjuk. Ígérem, hogy mindent meg fogunk tenni a továbbjutásért.”

A játékosokat képviselve Vingler László azt mondta, nincs rajtuk nyomás a nemzetközi szereplést illetőn, sőt inkább büszkék rá, megtiszteltetés, hogy egy ilyen sorozatban képviselhetik a klubot és persze Győrt. A fiatal labadrúgó elmondta, a kinti vereség ellenére jó hangulatban várják a visszavágót, mert szurkolóikkal együtt bíznak a továbbjutásban.

Fotó: Molcsányi Máté

Jobban futballozott az ETO

A zöld-fehérek 11 év után vereséggel tértek vissza a nemzetközi kupaporondra, sőt, múlt héten csütörtökön kétgólos hátrányban is voltak már, de a hajrában egy örmény öngólnak köszönhetően kedvezőbb helyzetbe kerültek a visszavágóra. A mérkőzés összképét tekintve – az eredmény kivételével – jobban futballozott a négyszeres magyar bajnok mind a labdabirtoklás, mind a kapura lövések tekintetében.

Vasárnap az NB I első fordulójában Borbély Balázs vezetőedző együttese 3–3-as döntetlent ért el a Magyar Kupa-győztes Paks otthonában, annak ellenére, hogy háromszor is vezetést szerzett, igaz, a 70. perctől emberhátrányban futballozott.