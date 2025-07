Előkelő 6. hely a nemzetközi mezőnyben

A győri csapat aztán a negyeddöntőt elvesztette, majd a helyosztók közül az elsőt megnyerte, de a másikat, az őt a csoportban is legyőző spanyol együttes ellen elvesztette, s végül az erős mezőnyben az értékes 6. helyezést szerezte meg.

Eredmények

Hiekka Hauskaa (holland) - Győri Strandkézilabda Club 1-2 (25-24, 24-26, 8-9)

Gólokban gazdag, látványos, izgalmas összecsapás megnyerésével kezdték a tornát a győriek. Mindkét szett végig szoros, kiélezett volt, az első végén a hollandok, a második befejezésénél Bohuniczky Bátorék voltak valamivel pontosabbak, jött a szétlövés. A szétlövésnél sem "eresztették" egymást a felek, a végén Oldal Zsombor egyetlen találata a győzelmet jelentette a magyar együttesnek.

A Győr gólszerzői: Bohuniczky 22, Homor, Panák 16-16, Barabás 4, Oldal 1.

Győri Strandkézilabda Club - Playas De Fuengirola 1-2 (18-22, 28-24, 6-7)

Nem sokkal a hollandok elleni diadal után újra holomkra lépett a Rába-parti alakulat, egy friss spanyol együttes ellen. Az első szettben gyakorlatilag rajt-cél győzelmet aratott a spanyol gárda, amely 10-4-re, majd 16-8-ra is vezetett. A második szettet is a Playas csapata kezdet jobban. de egy 6-0-lal még a negyed közepe előtt fordított a Győr, amely ezúttal pontosan, eredményesen támadva már nem adta ki kezéből a szettben a vezetést, így újabb szétlövést játszott Kiss Dániel együttese. Ez sajnos gyakorlatilag az elején "elúszott", 6-0-lal kezdtek a spanyolok. Bár 6-4-re még felzárkóztak Kiss Dániel tanítványai, a szétlövést, és így a mérkőzést is a spanyolok nyerték.

A Győr gólszerzői: Panák 20, Bohuniczky 16, Homor 10, Barabás, Fazekas, Molnár G.2-2.

Győri Strandkézilabda Club - BTH Limpopo 2-0 (24-9, 25-6)

A torna nyitó pénteki napján két mérkőzést játszó győri legénység azzal a szlovák gárdával került szembe, amely szombaton délelőtt egy győzelem és egy vereség, azaz két találkozó lejátszása után .épett homokra. A szlovákokon érződött a két meccs fáradtsága, a Győr 8-0-lal indította az első. szettet és 14-2-re is vezetett, a másodikban pedig - Istvanovszki Dániel védéseinek is köszönhetően - még nagyobb fölényben játszva 15-0-s "repülőrajttal" indítva könnyed, fölényes győzelmet aratott.

A Győr gólszerzői: Bohuniczky, Homor 10-10, Panák 8, Barabás, Molnár G., Sebestyén 4-4, Nagy A. 3, Istvanovszki, Oldal, Pauer 2-2.