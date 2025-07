ETO FC–Pjunik Jerevan 1-0 - ÉLŐ

PERCRŐL PERCRE

45+2. perc: Szünet következik.

45+1. perc: Két perc a hosszabbítás. A ráadás első percének végén Noubissi 26 méterről veszi célba a győri kaput, a lapos és erős kísérletet Petrás védi.

40. perc: Gavrics 15 méterről veszi célba a kaput, de Avagjan védeni tud. A kipattanót szögletre rúgják a vendég védők.

35. perc: Njie lövi be jobbról kapu elé a labdát. Almeidának sikerül tisztáznia Benbouali elől az ötös vonala előtt.

34. perc: Tóth R. kap sárgát. Elég túlzott büntetésnek tűnik.

33. perc: Kulikov szabadrúgását Petrás fogja meg.

32. perc: Krpics koccantja össze Noubissi lábait. A vendégek edzője reklamálásért sárga lapot kap. Szerencsére Krpics megússza lap nélkül (neki már volt ugyebár egy sárgája).

26. perc: Bumba passza után Benbouali lövését védi lábbal Avagjan.

20. perc: Stefulj 28 méterről lövi a labdát másfél méterrel a bal alsó mellé.

19. perc: Bumba eléri a labdát az alapvonal előtt, a beadás után Ouro lövését blokkolja egy védő, az ismétlést Anton lövi el. Egy vendég védőről pattan a labda szögletre.

Az ETO Benbouali találatával ledolgozta az egygólos hátrányát.

16. perc: GÓÓÓL! Tóth R. jobb oldali beadása után Benbouali két védő közül hat méterről a bal alsóba fejel. 1-0

13. perc: Krpic sárga lapot kap Moreno felrúgásáért.

9. perc: Gavrics indul meg a kapu felé, a labda egy jereváni játékosról Njie elé pattan, aki 16 méterről egyből kapura lő, de Avagjan védeni tud.

1. perc: A pirosban játszó jerevániak kezdik a meccset. Zöld-fehérben a győri együttes.

ELŐZETES

Az örményországi 2–1-es vereség után csütörtökön 18 órától hazai pályán vívhatja ki a továbbjutást az ETO FC a sorozat selejtezőjének második fordulójában a Pjunik Jerevan ellen.

„Tudjuk, hogy egygólos hátrányból indulunk. Nem mondhatnám, hogy a jereváni odavágó a legjobb meccsünk volt, voltak viszont jó periódusaink, sikerült gólt is szereznünk, ami fontos lehet holnap. Tudjuk, mi vár ránk, a jereváni Pjunik szervezetten védekező, jól kontrázó csapat, nagyon jó, pozitív átmenetei vannak, viszont biztos vagyok benne, hogy a saját játékunkat, saját közönségünk előtt, rá tudjuk erőltetni az ellenfelünkre. Tudjuk azt is, hol kell javulnunk, ezen dolgoztunk az elmúlt napokban. Hiszem, hogy hazai pályán ez kivitelezhető küldetés lehet – mondta a találkozó kapcsán a nemzetközi mérkőzések előtt megszokott sajtótájékoztatón Borbély Balázs az ETO vezetőedzőja, aki hozzátette: – Tudom, hogy taktikailag mit szeretnék a csapattól látni, s tudom azt is, hogy mentalitásban, hozzáállásban, agresszivításban jobbnak kell lennünk, mint Jerevánban voltunk, de azt is tudom, hogy egy ilyen mérkőzést nem lehet csupán taktikával megnyerni, kell hozzá szenvedély, plusz energia is. S, ha már szenvedély, ezúton szeretném külön megköszönni azt a szurkolóknak, hogy pénzt, időt nem sajnálva elkísérték a csapatot Jerevánba. Biztos vagyok benne, hogy azt a plusz energiát, ami érkezhet tőlük, azt a csütörtöki mérkőzésen is megkapjuk. Ígérem, hogy mindent meg fogunk tenni a továbbjutásért.”