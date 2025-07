Dupláztak Károlyházán a tekések

Évtizedek óta működik a tekeszakosztály Károlyházán, ahol természetesen a versenysport mellett a tömegsportosok is kilátogatnak rendszeresen a tekepályára. Úgy vélik, ebből (is) tudnak építkezni az utánpótlás érdekében, bár ebben a sportágban nem ritkák az idősebb sportolók sem.Egykor Barna Károly jelenlegi polgármester, Barna Péter édesapja volt a tekesport szíve-lelke a településen, a fia is tőle örökölte a sport, a teke szeretetét. Ezért is vállalta fel, hogy személyesen is részt vesz a vármegyei tekézők szövetségének éremkiosztó ünnepségén, ahol méltán volt büszke a csapat bajnoki címére.

„Önkormányzatunk igyekszik biztosítani a település lakóinak sportolási feltételeit, létesítményeink fenntartását – mondta a polgármester. – Akár a teke, akár a labdarúgás szerelmesei megtalálják a lehetőséget a sportolásra, vagy más sporttevékenységre.”

A tekeszakosztály vezetője, ifjabb Pekelniczki István és Lehoczki Attila, a szakosztály koordinátora irányítja, szervezi a klub körüli sporttevékenységet, s felelnek a feltételek biztosításáért.

„A korábbi években már szerepeltünk a nemzeti bajnokság másodosztályában is, de a nagy távolságok megnehezítették a munkánkat, a helytállásunkat – mondja a szakosztályvezető. – A legutóbbi bajnokság indulása előtt a fő célkitűzésünk a dobogós helyek valamelyikének megszerzése volt, de most már nagyon örülünk az első helynek. Elégedettségünket fokozza, hogy az első csapat mellett a körzeti bajnokságban játszó tartalékcsapatunk is megnyerte a bajnokságot, így kettős aranyéremnek örülhetünk. Köszönettel tartozunk az önkormányzatnak, az egyesületnek, hogy a költségeinket biztosítják, s hogy a pályafelújítást sikeresen befejezték. A bajnoki címünk ellenére az előrelépést nem vállaljuk, remekül érezzük magunkat a területi bajnokságban, ahol bárhova szólít minket a sorsolás, mindenütt ismerős csapatként üdvözölnek bennünket.”