Domborművet kapott Puhl Sándor

A páratlanul gazdag pályafutás előtti tisztelgés jeleként készített dombormű átadására nem véletlenül most, a 31 évvel ezelőtt, 1994. július 17 – én rendezett a 15. FIFA labdarúgó világbajnokság döntőjének napján került sor. Ugyanis e finálén a magyar futball büszkesége, Puhl Sándor fújta a sípot, aki gyakran megfordult Győrött is, számtalan ETO találkozót is dirigált. A Puhl emlékmű réztábláján ez a felírat áll:

Az Aranycsapat óta emléktáblánk állításáig az egyetlen magyar, aki szerepet kapott a labdarúgó világbajnokság döntőjében. Emellett vezetett Bajnokok Ligája – döntőt, s négyszer a világ legjobbjának megválasztották. Innen, Egerből, közülünk ért a világ tetejére a saját szakmájában Puhl Sándor, a történelem legjobb futballbíróinak egyike.

A domborművet Berzi Sándor, az MLSZ volt alelnöke avatta fel, az ünnepségre meghívást kapott kollégánk Pálfalvi Gábor is, az Aranysípos Puhl c. nagysikerű kötet szerzője, aki könyvében megénekelte a világhírű játékvezető szenzációs életútját és szoros barátságot ápolt a világhírű sípmesterrel.

"Megtisztelő, hogy jelen lehettem Sándor domborművének avatásán, különösen azért, mert nővére, Ilona hívott meg – mondta Pálfalvi Gábor, aki egyúttal a Győri Sportcsillagok Emlékeit Gyűjtő Alapítvány elnöke is. – Így a találkozásunk során átadhattam azokat a páratlan fotó relikviákat is, amelyeket eddig én őriztem testvéréről. Bár az ünnepség ismét felszaggatta a sebeket, de egyúttal öröm és megnyugvás számomra, hogy Egerben, a Sándor Imre út és Széchenyi utca sarkán mostantól Sándor pályafutásához méltó dombormű és emléktábla hirdeti a nemzetközi futball történelem egyik legnagyobb magyarjának emlékét, amely egykori játékvezető társai, Farkas Ádám vezetésével és az MLSZ támogatásával valósulhatott meg. Hasonló tisztelgésre készülünk szeptemberben a város vezetésével mi is Győrben, hiszen Palotai Károly olimpiai bajnok labdarúgó és FIFA játékvezető, kuratóriumunk volt elnöke kilencven éve született, akinek a FIFA játékvezetői bizottsága tagjaként elévülhetetlen érdemei voltak abban, hogy Puhl Sándor világbajnoki döntőt vezethetett."