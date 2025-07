Csupán egy vereség a bizonyítványban - így lett bajnok a Károlyháza

„Természetesen elégedettek vagyunk a csapat által elért eredményekkel, hiszen ebben az osztályban már tettünk le valamit az asztalra – kezdte értékelését Fehér Gábor elnök. – Tudjuk, hol a helyünk, és mi a szerepünk, hiszen egy ilyen kistelepülésen azért mindenre jobban oda kell figyelni, amit a magam részéről igyekszem is megtenni. A fontos kérdéseket a vezetőtársaimmal, Gondár Sándorral és Contleiter Tiborral mindig egyeztetjük, de kikérjük a játékosok, Csehi Roland edző és a csapatkapitány Szédelyi Péter véleményét is. Éppen ezen vélemények alapján döntöttünk úgy, hogy a bajnoki cím ellenére nem vállaljuk a magasabb osztályú szereplést, mivel nem tudunk megfelelni a versenykiírásnak. Az már egy mások által is felvetett kérdés, hogy az ilyen versenykiírási feltételek a falusi labdarúgás érdekeit szolgálják-e, mert az elmúlt egy évben is megtapasztalhattuk, hogy mely területen és hány csapat lépett vissza a bajnokságtól. Akik tudásuk alapján nem férnek be az első csapatba, koruk miatt meg nem szerepelhetnek az utánpótlás-mérkőzéseken, azok zöme nagyon hamar abbahagyja a versenyszerű labdarúgást. Nálunk egy jó kö­­zösség alakult ki, a mérkőzések és az edzések mellett más eseményeken is részt veszünk, és a bajnokságban elért eredményeink révén elvisszük jó hírét településünknek és egyesületünknek.”

Az együttes szakmai munkáját Csehi Roland irányítja, aki korábban játékosként megfordult a Kimle vármegyei első osztályú csapatában is. Azt tartja, aki munka mellett is felvállalja a rendszeres edzéseket és a mérkőzéseken is aktív szerepet vállal, az részese egy igazi közösségnek és csapategységnek.

„A labdarúgás szeretete mellett nálunk is elsősorban a jó közösségi szellem kialakítására helyezzük a fő hangsúlyt – mondja az edző. – Mert ebből építkezhetünk a csapatformálás területén. A bajnoki cím megszerzése mindenkit, vezetőt, játékost és szurkolót nagy örömmel töltött el, de arra is büszkék vagyunk, hogy a csoport gólkirályát már a második évben is mi adjuk Barna Máté személyében. Mivel a játékosok döntő többsége a településünkhöz kötődik, nyugodtan mondhatom, hogy a csapat egyben egy baráti társaság is. Már eldöntött tény, hogy a feljebb lépést nem vállaljuk, így a jelenlegi játékos­állományt a következő évben is képesnek tartom az első hely megszerzésére, így komolyabb erősítésben, új játékosok igazolásában nem gondolkodunk. Jár a gratuláció a fiúknak, akiknek köszönöm a közös munkát, s nagyon bízom benne, hogy a továbbiakban is mindannyi­­an rendelkezésünkre fognak állni.”