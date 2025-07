Játékosként BL-győztes edzőt igazolt a Győri Audi ETO akadémiája

„Tizenkét évet dolgoztam a NEKA-nál, a kézilabda-akadémia megalakulásától kezdve dolgoztam ott. Görbicz Anita az ETO elnöke többször is hívott, és végül most nyáron alakult úgy minden, hogy a váltás mellett döntöttem. Az első pár nap alapján hiszem, hogy ez jó döntés lesz. Mindenki kedvesen, szeretettel fogadott” – kezdte Bohus Beáta, aki játékosként Bajnokok Ligáját nyert a Dunaferr csapatával, a válogatottal vb-ezüstöt, Eb-bronzot ért el, az athéni olimpián pedig 5. lett.

Bohus Beáta nagy elánnal vetette bele a magát a munkába Győrben.

Fotó: MW-archív

Olyan ikonikus szakemberekkel dolgozhatott együtt, mint

Zsiga Gyula,

Mocsai Lajos,

Kiss Szilárd

és Németh András.

Adódik a kérdés, ők inspirálták-e arra, hogy edző legyen.

Bohus Beáta örül, hogy újra együtt dolgozhat Hajdu Jánossal

„Igazából nem, nem terveztem el előre, hogy edzőek álljak, egyszerűen így hozta az élet. Bár valóban sok mindent tudtam ellesni ezektől a szakemberektől, de mindig is a magam útját jártam, nem másolni szerettem volna senkit, hanem a pozitív dolgokból összerakni azt az ars poeticát, amit követni szeretnék. Egy edzőt azért kiemelnék, Hajdu Jánost, aki mindig is támogatott az edzői utamon. Soha nem a megoldást adta a kezembe, hanem mindig mankókat kaptam tőle, elmondott pár javaslatot, és abból magamnak kellett meghozni a döntéseket. Örülök, hogy Győrben ismét együtt tudunk dolgozni” – folytatta az egykori kiváló beállós, aki azt is elmondta, számára mi a legfontosabb az edzőségben.

„Az, hogy csapatban dolgozzunk. A tortában mindenkinek van egy fontos szelete, és ezek együttese adja ki együtt a nagy egészet. Sokszor lesz olyan edzés Győrben, amikor egyéni képzés van, így két pályán négy edzővel dolgozunk. Több szem pedig többet lát, és mindenki más szempontból nézi a dolgokat, és mindenki véleménye, észrevétele nagyon fontos” – árulta el a szakember, akinek Győrben az NB I/B-s csapatot vezeti, de ez a keret nagyjából megegyezik az U20-as csapattal, abban a bajnokságban pedig Kerékgyártó Zsolt lesz a „főnök”, de közösen dolgoznak, a már említett teammunkában.

Bohus Bea azt is elmondta: mit tekint a legfontosabbnak a képzés során.