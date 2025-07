Audi ETO: Szemerey három aranyéremmel zárná az idényt Győrben

„Egy olyan klubnál, mint az ETO, nem kell sokat gondolkodnia az embernek a célkitűzéseken, mivel minden idényben a triplázás az elvárás. Ez lehetséges is, az elmúlt szezonban a két fontosabb trófeát megszereztük és már szinte két kézzel markoltuk a Magyar Kupáét is, szóval mint mindig, ezúttal is a triplázásért szállunk harcba"

- utalt Johansson arra, hogy a tatabányai kupadöntőben együttese ötgólos vezetést követően, hétméteresekkel kapott ki a nagy rivális Ferencvárostól.

A Győr honlapja alapján az együttes a hónap utolsó napjaiban egyhetes edzőtáborba vonul Váli-völgybe, ahol a CSM Bucuresti-tel közös edzés is szerepel a programban, majd jövő hét pénteken első felkészülési mérkőzését is lejátssza zárt kapuk mögött a Vasas ellen Felcsúton.