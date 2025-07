A szívük is vitte őket előre - Két pont előnnyel lett bajnok a Tényő

Az induláskor voltak eltérő célok akár a vezetésben, akár a szurkolók között – mondja az edző. – Az egyesületünk elnöke egy jó közösséget szeretett volna látni, ami alapból megvolt korábban is, így annak megtartása, jobbá tétele volt az egyik fő feladat. Aztán jött egy nagyot álmodó edző, aki nem szeret veszíteni és bajnok akart lenni. Ebből a két meséből jött ki a mi kis sztorink. Tavaly is megvolt már a lehetőségünk a bajnoki címre, de sajnos nem tudtunk vele élni. Hiába volt jó a társaság, a pályán kívüli és belüli nyomást nem bírtuk el, így tavaly csak a második helyre futotta. Tudom, hogy nagy terhet tettem a srácokra tavaly, de most emeltük a tétet. Az, hogy jó közösségünk legyen, megvalósult teljes mértékben, mert nemcsak az edzéseken vagy a meccseken, hanem több más programon volt együtt a csapat nagy része. Az idei bajnokságban a pályán belül is kezdett még jobban kialakulni a játékunk, ami tetszetős és gólra törő futballt eredményezett. Gondok, mint minden csapatban, nálunk is adódtak. Voltak sérülések, betegségek és eltiltások is hátráltattak minket, de a nehéz helyzetek mutatják meg igazán egy csapat erejét. Télen ismét elmentünk még egy kis edzőtáborozásra is, ami csak szolgálni tudta az elérni kívánt céljainkat. Tavasszal kijött a csapatból, amit szerettem volna elérni, hogy a pályán belül is mutassuk meg mindenkinek, hogy jó közösség vagyunk és tudunk egymásért küzdeni. Ezt is bizonyítja, hogy nem egy rangadót nyertünk meg a találkozó utolsó öt-tíz percében, ahol már csak a szívünk vitt előre minket. Kiemelni nem szeretnék senkit, mert idén egységben volt az erő, ezért sikerült megnyerni a bajnokságot is.