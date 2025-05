Továbbra is támogatják az ETO-t

„Azt a kiváló teljesítményt, amelyet a klub menedzsmentje és sportolói az NB I-be jutásnál és az NB I-es szereplésük során mutattak, szurkolóként és cégként is nagyra tartjuk. Cégünk évtizedek óta az egyik meghatározó támogató szponzor Győrben a kultúra és a sport, a közösségi élet területén. Büszkék vagyunk rá, hogy a kézilabdát, a győri kézilabda jövőjét megmutató ETO University Handball Team-en keresztül támogathatjuk. Egyben, mint lokálpatrióták, akik becsülik és segítik egymást, természetes számunkra, hogy példát is mutassunk. Bízom benne több vállalkozás is követi majd példánkat és akik megtehetik, segítik a klub munkáját” – mondta az aláírás kapcsán Kocsis Róbert, a Patent Security Csoport vezérigazgatója.

Bombac "bekapcsolódhatott" a biztonsági cég napi munkájába is.

„Mindig öröm számomra, ha olyan partnerrel sikerül meghosszabbítani az együttműködésünket, amely szellemisége és elkötelezettsége hasonlít a klubéhoz. Büszkeséggel tölt el, hogy szponzorainkkal sikerült egy személyes és jó baráti kapcsolatot kialakítanunk. A Patent Csoport, több mint három évtizedes múltra tekint vissza a vagyonvédelem piacán, így azt gondolom, tevékenységüket senkinek nem kell bemutatni, hiszen mindenki számára ismerős és köztudott, milyen minőséget képviselnek saját tevékenységüket illetően. A megbízhatóságon és a kiváló szakmai alapokon nyugvó kapcsolat biztonságot ad az ETO számára, hiszen tudjuk, hogy a mérkőzéseink a biztonság szempontjából a legjobb kezekben vannak, nem véletlen a cég jelmondata: A Biztonság Minősége. Örülök, hogy továbbra is együtt dolgozunk a győri férfi kézilabda sikerességéért” – nyilatkozta a szerződéskötéskor Uhlig Rita, a Győri ETO-UNI FKC Kft. ügyvezetője.