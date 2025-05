Tour de Hongrie: Szerdán ér Győrbe a mezőny - pontos időpontokkal, térképpel!

A Tour de Hongrie Magyarország legnagyobb országúti kerékpárversenye, s idén – a száz évvel korábbi, legelső kiíráshoz hasonlóan – a budapesti Szent Gellért térről rajtol május 14-én, jövő szerdán 11 órakor. Az első, 210 kilométeres szakasz befutója Győrben, az ETO Parkban, 16 óra körül várható.

Tour de Hongrie: Magyarország legnagyobb országúti kerékpárversenye érkezik Győrbe. Erről tartottak szerdán sajtótájékoztatót.

Fotó: Csapó Balázs

„Hosszú folyamat része, de végtelenül örülök, hogy egy százéves verseny helyszíne lehet Győr, s épp a százhuszonöt éves városháza előtt is elhalad a mezőny” – emelte ki az esemény szerdán tartott sajtótájékoztatóján dr. Tóth Péter, a győri önkormányzat kabinetvezetője, s hozzátette, Győr kerékpárosbarát város, és nagy tervei vannak a városvezetésnek a fejlesztésekre is.

Érdemes lesz a versenyt a helyszínen nézni, "hihetetlen intenzív az élmény".

Fotó: Csapó Balázs

„Több, eredményesen működő sportegyesülettel, nemzetközi szintű sportlétesítményekkel büszkélkedhetünk és számos országos és nemzetközi versenyt is rendezünk a különböző sportágakban, s ha nincs is most komoly szinten a kerékpársport a városban, büszkék lehetünk, hogy egy világszínvonalú rendezvényt mutathat fel Győr” – fogalmazott Szeles Szabolcs sportért is felelős tanácsnok.

A főszervező és korábbi kiváló kerékpárversenyző, Eisenkrammer Károly azt mondta, nem csupán magára a versenyre figyelnek ilyenkor rengetegen – több televíziós csatorna is közvetíti a tíz éve sikertörténetnek számító Tour de Hongrie-t –, hanem a helyszínekre is. Érdemes lesz azonban mindenképp kimenni az utcákra, mert „hihetetlen intenzív az élmény”. Elmondta, Giro-, Tour de Hongrie-győztesek, olimpiai bajnokokat, valamint 15 magyar kerékpárversenyzőt, közöttük Dina Mártont is láthatják az érdeklődők.

Település-áthaladás: Lázinál érkezik Győr-Moson-Sopronba a mezőny.

A mezőny vármegyénkben Lázit, Bakonypéterdet, Ravazdot, Pannonhalmát, Nyalkát, Pázmándfalut, Győrságot, Écset, Nyúl települést érintve Győrújbarátról érkezik szerdán fél négy és háromnegyed négy között Győrbe.

Részletes útvonal (Google Maps): itt!

A versenyzők a Pápai úton végigtekerve, majd a Bakonyi útra rátérve a felüljárón érkeznek Győr belvárosába. A kerekesek aztán az Újlak utcáról fordulnak a Szent István útra, majd a városházát is érintő hosszú egyenes után hajtanak fel a Baross hídra. Egészen a Szigethy Attila útig haladnak, végig a turbókörforgalomig, ahol az Ipar utca felé veszik az irányt. Ezen szinte végighaladva a Nagysándor utcában kanyarodnak majd le az ETO Park irányába, ahol várhatóan tizenhat óra körül a szakasz befutóját és eredményhirdetését tartják

– árulta el Prommer Anett szervezési projektvezető.