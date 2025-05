Több szakágban is nagyot léptek előre a SMAFC kerekesei

„Nagyon jó eredményeket értek el fiataljaink, többen is versenyben vannak, esélyesek a korosztályos válogatott helyekre. Beért az elmúlt évek munkája, látjuk, hogy a befektetett energiák megtérülnek” - fogalmazott Bartokos Gábor, a SMAFC mountain bike-os szakágának edzője. Molnár Balázs, az országúti kerékpárosok csapatvezetője egyetért vele: „Hatalmas teljesítmény van az egyszerű tény mögött, hogy a kétévente megrendezett EYOF-on, ahol mindössze három fiú és három lány képviselheti Magyarországot, három soproni versenyző is bekerült a tizenegy fős bő keretbe.”

„Óriási harc megy a válogatotti helyekért az U17-esek között, de a mieink állják a sarat” – teszik hozzá az elégedett szakemberek.

Molnár Ágoston

A SMAFC zászlója alatt versenyző kerékpárosok az elmúlt hetekben itthon és külföldön is megmutatták, mire képesek. Érem nélkül ritkán térnek haza a soproni különítmények, igaz sáros mosnivalót is hoznak. De a gyerekek, fiatalok mögött álló szülők legalább olyan lelkesek, mint a versenyzők.

Ausztriában március végén, esőben, híg saras pályán versenyeztek. A zuhogó esőben nem volt könnyű teljesíteni, de az extrém körülmények ellenére keményen állták, szó szerint a sarat. Az U-9WU kategóriában Orbán Dóra második lett, az U13-asok között pedig a soproni Bökönyi Huba Árpád verte a mezőnyt.

Bökönyi Huba a dobogó tetején.

Az U17-es országúti kerékpárosok Pécsen versenyeztek áprilisban, ahol a TOP 10-ben végeztek a SMAFC spotolói: Molnár Ágostonnak sikerült a bronzérmet is elhoznia, amontisok közben egy miskolci hétvégét vállaltak be; a Borsod Series első futamán az U9-es korosztályban Honti Sámuel Bernát és az U13-asok között versenyző Bökönyi Huba aranyérmet szereztek. Ezüsttel bővítette gyűjteményét Oross Benett, Orbán Dóra, bronzzal Nagy Tünde Lilla és Csuka Zsombor. A Pump Track kupasorozat is megkezdődött áprilisban, az első, esztergomi versenyen Fenyvesi Csaba képviselte a SMAFC kerékpárosait; végig versenyben volt az aranyéremért, végül ezüsttel zárt az U19-es versenyző.

Csuka Zsombor

A soproni kerékpárosok Szlovákiában is versenyeztek; Bökönyi Huba Árpád arany-, és ezüstérmet is szerzett az országútisok versenyében, Nagy Tünde Lilla pedig bronzérmes lett a mountain bike-osok között.

A nagyhéten Debrecenben versenyeztek az országúti szakág sportolói. A különböző futamokban Molnár Ágoston (U17) három aranyérmet is begyűjtött, Lovász Máté (U17) és Csuka Zsombot (U15) ezüst-, Honti Ágoston Viktor (U13) és Bencsik Bálint bronzérmet szereztek, Rébay Borka Rozi (U-15WU) pedig két kategóriában is felállhatott a dobogó harmadik fokára.

Három országban, három különböző szakágban álltak rajtvonalhoz április végén a soproni versenyzők. A montiskülönítmény Csehországban,az országútisok Szlovákiában tekertek. Bökönyi Huba itt újabb aranyérmet nyert, Fenyvesi Csaba (U19) mindeközben Pécsett versenyzett a Pannon Pump Track sorozat 2. állomásán, ahol mindkét futamot megnyerte, korosztályában ezzel az első helyen végzett, míg abszolútban a második legjobb időt érte el.