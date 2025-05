Tízgólos győzelmet aratott Vácott az Audi-ETO

Váci NKSE–Győri Audi-ETO 26–36 (14–19)

Vác, NB I-es női mérkőzés, 660 néző. V.: Hargitai, Markó.

Vác: Zaj – Pálffy 2, Háfra 2, Varga E. 2, Juhász G. 1, CSÍKOS L. 5/1, Wald 1. Cs.: Bukovszky (kapus), Kurucz 3, AFENTALER 4/1, Tyiskov-Helembai 2, Such 3, Pelczéder 1. Vezetőedző: Horváth Roland.

ETO: TOFT – HOVDEN 6, HOUSHEER 7/1, Jörgensen 2, BLOHM 4, Kristiansen 3, VAN WETERING 4. Cs.: Győri (kapus), Dulfer 1, Breistöl 3, LAGERQUIST 4, Rju 2, Győri-Lukács. Vezetőedző: Per Johansson.

Hétméteresek: 3/2, ill. 1/1. Kiállítás: 6, ill. 0 perc.

A házigazda kezdett jobban, amely nagyon gyorsan ellépett, 4–0-nál magához is rendelte tanítványait Per Johansson. Ennek meg is lett az eredménye, nagyon gyorsan jött a győri válasz, bár továbbra is rengeteg ziccert rontott az ETO. A 9. percben a győriek beérték a piros-kékeket (4–4), így azonnal jött az időkérés a másik oldalon is. Hovden és Kristiansen vezérletével rövidesen a fordítás is összejött a nyolc percig gólképtelen váciak ellen, Housheer találataival pedig szép lassan a különbség nőni kezdett (15. p.: 6–10). Ahogy a zöld-fehér védelem keményedett, úgy a kapuban Tofttól is jöttek a védések.

Szünet után a Vác kifejezetten lelkes játékosai folyamatosan három-négygólos távolságból követték az ETO-t, főképp a két győri nevelésű játékos, Varga Emőke és Afentale játszottak jól, míg a kapuban Bukovszky hárította rendre a győri próbálkozásokat. Tíz perccel a vége előtt jókor jött Lagerquist vonalról szerzett találata, a hajrában újfent Housheer volt eredményes, így már nem kellett izgulni a lefújásig. A pontatlanságok ellenére így is nagy különbséggel nyert az ETO Vácon.

Sandra Toft 15 védéssel járult hozzá az ETO tízgólos győzelméhez.

A kisalföldiek hátránya sikerükkel továbbra is egy pont a címvédő és veretlenül éllovas Ferencváros mögött, amely ellen jövő hét szombaton játszanak a bajnoki cím sorsáról döntő rangadót hazai pályán.