Sopron KC: nagy csatában vereség

Egis Körmend–Sopron KC 79–72 (15–15, 15–19, 24–18, 25–20) Körmend, férfi NB I, rájátszás az 5-8. helyért 1800 néző. V.: Kapitány, Nyilas, Földesi Á. Körmend: DOKTOR 11/9, KOUNTZ 21/3, FERENCZ 10/6, DURÁZI 16, Vuckovic 6. Cs.: PIPIRAS 15/9, Kiss M., Kiss B., Gáspár. Edző: Forray Gábor. SKC: Edwards 11/6, JACKSON 17, MESZLÉNYI 10/6, Kucsera 5/3, MOLNÁR M. 11. Cs.: Garrett 6, MUCIUS 10, Csendes, Fazekas 2, Flasár Z. Edző: Gasper Potocnik.

Egyik kulcsemberével, az alapszakasz legértékesebb és második legeredményesebb játékosával, Williamsszel a napokban szerződést bontott a Körmend, az SKC a hét elején a Paks elleni negyeddöntőn deréksérülést szenvedő Takácsot nélkülözték.Az első percekben váltott vezetéssel haladtak a csapatok, majd a szakasz derekán Jackson és a triplát szerző Meszlényi révén megugrott az SKC. A hazaiak triplákkal maradtak versenyben. A negyed hajrájában a nagy rohanásba sok hiba csúszott mindkét oldalon. A negyed Vuckovic büntetőivel és 15-1-3-ös "tenisz döntetlennel" ért véget. Fazekas betörésből dobott kosarára Doktor fordítás érő triplával felelt a második etap elején, és az ő vezérletével 10-2-vel indította a szakaszt a Körmend a ritmustalanul játszó SKC ellen. A szakasz közepén Edwards triplájával kezdtek zárkózni a zónáras váltó vendégek, Mucius zsákolása után 4 pontra csökkent a különbség. Garrett és Edwards is zsákolt, sőt előbbi ziccerével fordított és szünetben 4 ponttal vezetett az SKC.

Bár Edwards két büntetőjével indult a második félidő, egy triplával és egy 2+1-es játékkal gyorsan egalizáltak a hazaiak, sőt Doktor újabb hármasával fordítottak a megzavarodó soproniak ellen. Mucius technikaiját is büntette a szünet utáni első három percet 14-4-re nyerő Körmend. Bár Kucsera megtörte az SKC kosárcsendjét, duplájára Ferencz hármassal felelt. Rendezte védekezését és Kucsera, valamint Jackson révén ledolgozta hátrányát az SKC. Pipiras ügyes kosaraival a záró szakasz előtt 2 pontos előnyt szerzett a Körmend. A negyedik negyed elején váltva estek a kosarak, az SKC Molnár révén átvette a vezetést. Kountz 2+1-es játékára Edwards triplával felelt, de Pipiras is betalált távoltól, váltott vezetéssel haladtak a felek. Meszlényi lépett elő, ziccerével és triplájával három és fél perccel a vége előtt 4 ponttal ellépett az SKC, de Kountz és Durázi révén fordítottak a és az utolsó percre 3 pontos vezetéssel fordultak a hazaiak, akik a végjátékban frissebbek és higgadtabbak voltak és legyőzték a hajrában a támadásai befejezéseit siettető, kapkodó soproniakat.

A két győzelemig tartó párharc állása: 1–0 a Körmend javára.

Gasper Potocnik: Először is, gratulálok a Körmendnek. Az első félidőben még egész jól játszottunk, főleg annak fényében, hogy milyen érzelmi állapotban voltunk, és hogy milyen csoportba kerültünk. A második félidőben a Körmend sokkal fizikálisabban játszott, és erre mi nem tudtunk megfelelően reagálni. Ha ilyen kiélezett helyzetben nem tudsz jól válaszolni a pályán, abból komoly problémák lehetnek. Ezután sok hibát is elkövettünk, a Körmend pedig elkezdett pontosan dobni, főleg triplákat – különböző szituációkból. Nagyon jó ritmust fogtak, és 49 pontot szereztek a második félidőben, ami elfogadhatatlan. Ezért is veszítettünk. Gratulálok nekik. Most 1–0 az állás, de ez még csak az első meccs volt, a párharc két győzelemig tart.