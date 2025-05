Schindler Szabolcs: Mindkét játékrészben megvoltak a helyzeteink

Gyirmót FC Győr – Budafoki MTE 1-1 (1-1)

27. forduló, Alcufer Stadion, 748 néző. V.: Szigetvári.

Gyirmót: Rusák – Kovács D. (Adamcsek, 86.), Hudák D., Papp M., Hajdú – Katona M., Kiss N. – Horváth R. (Kelemen M., 62.), Madarász (Hudák M., 86.), Marlen (Szabó M., 86.) - Ugrai (Miknyóczki, 79). Vezetőedző: Schindler Szabolcs.

Budafok: Dúzs – Fekete M., Lorentz, Oláh B., Kalmár O. – Sztojka D., Németh M. (Elek, 78.) – Szűcs P. (Rehó, 78.), Zugéber (Kun B., 87.), Merényi (Rétyi, 70.). Vezetőedző: Mészöly Géza.

Gólszerző: Horváth R. (27.), ill. Oláh B. (45.).

27. perc: Madarász bal oldali szöglete után a védők visszafejelték a labdát, az ismétlésnél ugyanő adott középre, az érkező Horváth R. pedig 8 méterről a kapu bal oldalába csúsztatott (1-0).

45. perc: Szúcs P. bal oldali szöglete után a rövidsaroknál érkező Oláh B. elé került a védőkről lecsorgó labda, ő pedig 5 méterről a kapu bal oldalába lőtt (1-1).

Mindkét együttes sokat tett a siker érdekében. Jó iramú volt a találkozó, de a befejezések egyik oldalon sem sikerültek, így igazságos pontosztozkodás lett a vége. A Gyirmót tovább folytatja a harcát az NB II-ben maradásért.

Schindler Szabolcs: - Jól kezdtük a mérkőzést, a vezetést is sikerült megszereznünk, de a semmiből egyenlíteni tudtak a vendégek, ami meg is fogott minket. Mindkét játékrészben megvoltak a helyzeteink, de a koncentráción sokat kell javítanunk, hogy meg tudjunk nyerni egy ilyen találkozót.

Mészöly Géza: - Tudtuk, hogy nem is hat pontos mérkőzés vár ránk, hanem talán annál is több, ezért is volt nagyon feszült a játék. Sem a védekezésünk, sem a támadó játékunk nem megfelelően működött, ezt ki is tudta használni a hazai csapat, de örömünkre még a játékrész végén sikerült egalizálni. Érződött, hogy az a pici plusz, ami a győzelemhez kell, az bennünk maradt, csak arra törekedtünk, hogy ne legyen negatív végkifejlet számunkra.

További nem közölt eredmény: Csákvár-Kozármisleny 3-2.

A bajnokság állása

1. Kisvárda 27 17 5 5 55 - 39 56

2. Kazincbarcika 27 13 9 5 48 - 28 48

3. Vasas 27 14 3 10 41 - 32 45

4. Szentlőrinc 27 11 10 6 38 - 28 43

5. Kozármisleny 27 12 6 9 40 - 38 42

6. Szeged 27 9 11 7 32 - 28 38

7. Mezőkövesd 27 10 7 10 38 - 33 37

8. Honvéd 27 10 6 11 36 - 36 36

9. BVSC 27 8 11 8 27 - 28 35

10. Csákvár 27 9 6 12 38 - 44 33

11. Budafok 27 8 8 11 39 - 48 32

12. Soroksár 27 8 7 12 36 - 41 31

13. Ajka 27 7 10 10 30 - 37 31

14. Békéscsaba 27 7 8 12 26 - 33 29

15. Gyirmót 27 6 10 11 35 - 41 28

16. Tatabánya 27 6 5 16 25 - 50 23