Lezárult egy korszak a győri evezősöknél

Papp Oszkár helyett a korábbi sikeres versenyző, Szigeti Roland vezeti a Győri Atlétikai Club evezős szakosztályát.

Papp Oszkár irányítása alatt számos szép sikert értek el a győri evezősök.

A leköszönő vezető így indokolta a döntését:

A Magyar Evezős Szövetség jelenlegi elnöke, elnöksége vezetői szinten a fiatalítás mellett tette le a voksát. Úgy érzem, az ehhez szükséges lendületet már Győrben is egy fiatalembernek kell felvennie. Ezért döntöttem úgy, hogy a győri evezés jövőjének érdekében lemondok a szakosztályvezetői posztról.

"A GYAC elnöke, Borkai Zsolt megértette az érvelésemet, és elfogadta a lemondásomat. Voltak jelentkezők a posztra, és ugyan a kinevezés a klub elnökségének hatásköre, mégis kikérték a felnőttkorú evezősök véleményt, így végül a harminchat magyar bajnoki, egy egyetemi vb- és két Európa-bajnoki aranyat is szerzett Szigeti Rolandnak szavaztak bizalmat. Roland pályafutását végig kísérhettem szakosztályvezetőségem alatt, ha és ameddig igényt tart erre, segítem a munkáját.”

Papp Oszkár evezősből lett sportvezető

Papp Oszkár maga is evezős volt, 14 évesen kezdett evezni. Válé Lajos, aki 1971-ben első vidékiként nyert országos bajnokságot férfi felnőtt egypárban, a szomszédjukban lakott, és edzőként dolgozott a klubnál.

„Ő szólt a szüleimnek, hogy lemehetnék az evezőstelepre. Úgy is történt, Jelenka Ferenc edzővel kezdtem dolgozni, és annyira megtetszett, hogy onnantól nem volt visszaút. Az akkori életem része lett az evezés. 1990-ben nyertük meg felnőtt Magyar Bajnoki aranyérmünket, azzal a Lacsik Péterrel, aki az utólsó napokig is önkéntes segítőm volt a klubban. A rendszerváltás után megszűntek a sportállások, így abbahagytam a sportot. Egy ideig nem volt kapcsolatom sem a sportággal, sem a győri klubbal. Evelin lányom tizenkét éves volt, mikor levittem evezni, mert a szép emlékeket természetesen nem felejtettem el. Miatta is többször ott voltam az egyesület környékén, néhány feladatot el is vállaltam, szívesen segítettem. Persze ahogyan lenni szokott, egyre több mindent bíztak rám, ’ezt is el tudod intézni’- felkiáltással. Ebből lett az, hogy 2009-ben megválasztottak szakosztályvezetőnek” – folytatta a sportvezető, aki úgy érzi, sok mindent meg tudott valósítani abból, amit szeretett volna.