Női kézilabda NB I: Győri Audi-ETO KC–FTC-Rail Cargo Hungaria – online közvetítés

K&H Liga, NB I-es női mérkőzés

Győri Audi ETO - FTC-Rail Cargo Hungaria

Győr, Audi-aréna. V.: Altmár Kristóf, Horváth Márton.

PERCRŐL PERCRE

hamarosan...



ELŐZETES

Per Johansson: Ez egy igazi döntő lesz

Az első osztályú női bajnokság csúcsrangadóját rendezik ma 17.15 órától Győrben, hiszen a 17-szeres magyar bajnok Audi-ETO a címvédő és a meccs előtt éllovas Ferencvárost fogadja az Audi-arénában. A tét óriási, hiszen amelyik csapat győz, minden bizonnyal bajnoki címet is ünnepelhet az idény végén (döntetlen esetén a fővárosiak kerülnek karnyújtásnyira az aranyéremtől).

A győriek honlapja kiemeli, a két együttes története 113. összecsapására készül, s a kiélezett viaskodást tekintve az elmúlt lassan öt esztendőben mindig a pályaválasztó nyerte a zöld-fehér rangadót.

„Egy évvel ezelőtt, amikor Győrben játszottunk ellenük, fantasztikus volt a hangulat – emlékezett vissza Per Johansson vezetőedő az első Ferencváros elleni mérkőzésére. – Tudom, hogy a közönség most is itt lesz mögöttünk és a szurkolóink támogatnak majd bennünket. Ha meg tudjuk ismételni a tavalyi eredményt, mindenki boldog lesz. Ez nagy lépés lenne afelé, hogy visszahozzuk a bajnoki címet Győrbe. Mindegyik csapat címeket akar nyerni, ezért vagyunk itt, ez a klub célja is: trófeákat szerezni. Ez egy igazi döntő lesz” – fogalmazott honlapjukon a svéd tréner, aki hozzátette:

– A legutóbbi két találkozásunk alkalmával ebben a szezonban a kapusok elképesztően teljesítettek. Glauser, illetve a mi két hálóőrünk is fantasztikus volt. Természetesen szükségünk van a jó kapusteljesítményre. Mi mindig hátulról építkezünk, ez nem titok. Jól védekeztünk, de támadásban jobbnak kell lennünk, több gólt kell szereznünk, mert akkor nagyobb esélyünk van a győzelemre.”

A győriek válogatott klasszisa, Győri-Lukács Viktória a csúcsrangadó kapcsán elárulta, az ilyen összecsapásokat várják a legjobban. Tudják, hogy milyen tétje van, s azt is, hogy nehéz mérkőzés lesz.

„Két nagyon jó csapat találkozik egymással a hétvégén. Nincs mumus, nincs fóbia. Két topcsapat harca a bajnoki címért. Remélem, sikerül megtörnünk a negatív szériát, s az biztos, hogy mi mindent meg fogunk tenni ezért. Jól ismeri egymást a két csapat, s nyilván a két edző is. Talán az lesz a döntő, hogy ki tud kevesebb hibával játszani és ki lesz majd jobb formában. Biztos vagyok benne, hogy hatalmas támogatást fogunk kapni a szurkolóinktól, amire nyilván nagyon nagy szükségünk is lesz. Hiszek benne, hogy azzal a több ezer emberrel, akik kijönnek miattunk, meg tudjuk csinálni, mindent bele fogunk adni és otthon tartjuk a két pontot” – szögezte le a kiváló szélső.