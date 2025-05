Nem hibázott az ETO, most már csak a Puskást kell legyőzni

ETO FC Győr–Pécsi MFC 2–0 (0–0)

Girmót, Alcufer Stadion, Simple Liga, női NB I-es mérkőzés. 300 néző. V.: dr. Dédesi.

ETO: Borók – Sali, Kovács L. (Frajtovics, 60.), Nagy F., Horvathova (Öreg, 46., Vida (Shuppo, 60.), Kocsán, Süle, Savanya (Jánosi, 88.), Vachter, White (Abambila, 46.). Edző: Dörnyei Balázs.

PMFC: Bednar – Bolboaca, Kövesdi, Bocz, Farkas, Bódis, Kiss G. (Vasile, 55.), Máté (Turi, 69.), Balogh (Tóth, 46.), Belaya, Égi (Spiel, 76.). Edző: Németh Zsolt.

Gsz.: Kocsánn(59.), Shuppo (73.).

Az első félidőben nehezen pörgött fel a hazai csapat, ám így is sorozatban alakította ki a helyzeteit, ám a befejezésekbe mindig hiba csúszott. Fordulás után viszont már nem csak ziccerekig jutott el az ETO, az egyébként rendkívül szervezetten játszó pécsiek ellen. Az 59. percben Vida húzott el a jobb oldalon, és beadását Kocsán 8 méterről fejelte a kapu jobb alsó sarkába. 1–0. A 73. percben aztán eldőlt a találkozó: Sali bal oldali beadására Shuppo robbant be, és közelről a léc alá lőtt. 2–0. Ezután még többször is növelhette volna előnyét az ETO, de újabb találat már nem született.

A győztesen megvívott mérkőzés azt jelenti, hogy jövő vasárnap, 17.30 órakor (M4sport TV), a felcsúti Pancho Arénában, a Puskás Akadémia ellen, a bajnoki döntőbe jutásért küzdhet a győri együttes, amely győzelme esetén, egymás után negyedik alkalommal is bekerülhet a fináléba.