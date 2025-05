NB III: Éles hajrá az Óvár előtt, kicsit megnyugodhat a Sopron

A Mosonmagyaróvárnak már csak azért is fontos a hétvégi mérkőzés, mert két hét múlva a Bicske érkezik vendégségbe. Ha a két bajnokaspiráns addig nem hibázik, azon a mérkőzésen dőlhet el az NB III-as bajnoki cím sorsa.

A Mosonmagyaróvár nagy lépést tehet az NB III bajnoki címe felé. Fotó: Molcsányi Máté

Kelen SC–FC Sopron

Budapest, Kelen SC Sporttelep, 17 óra. V.: Sveda

A soproniak a sereghajtóhoz látogatnak, és az egészen biztos, hogy akármilyen eredmény születik Budapesten, Székely Tibor tanítványai a forduló után is a 10. pozícióban maradnak. „Bár sereghajtó a Kelen, a múlt hétvégén is megmutatta, hogy szinte bármelyik csapatnak egyenrangú ellenfele ebben az osztályban. Éppen ezért nagyon készülünk ellenük. Sok helyzetet dolgoztunk ki a múlt hétvégén is, de ezeket akkor nem sikerült gólra váltani, most azon leszünk, hogy eredményesebbek legyünk” – mondta Székely Tibor.

Célkeresztben az NB III-as bajnoki cím

Credobus Mosonmagyaróvár–Puskás Akadémia II

MTE 1904 Sporttelep,17 óra. V.: Gáspár A.

A hátralévő fordulók egyik legnehezebb feladata vár az óváriakra. A Puskás Akadémia II csapata 7 mérkőzés óta veretlen és tavasszal 13 találatot szereztek a felcsútiak. Weitner Ádám, a Mosonmagyaróvár vezetőedzője is nehéz mérkőzésre számít. „Nagyon jó csapat érkezik hozzánk, sok külföldi minőségi játékossal. Sérültjeink közül van aki már bevethető, de még nincs tökéletes állapotban. Ami sajnálatos, hogy két újabb alapember is kidőlt a csapatból. Ennek ellenére természetesen győzni szeretnénk” – mondta a szakember.