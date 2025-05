Tisztújítás az MLSZ-ben

Az elmúlt napokban elterjedt a sajtóban, hogy az MLSZ következő öt évre szóló stratégiai programja meghatározza, hogy hány magyar játékosnak kell kötelezően a pályán lennie az NB I-es mérkőzéseken, és hogy az NB II-es csapatok kispadjára csak magyar edző ülhet. Ezek az információk tévesek- írja a Magyar Nemzet.

Csányi Sándor szinte biztosan marad az MLSZ elnöke. Forrás: MLSZ

Egészen egyszerűen a tervek szerint a szövetség támogatja azokat a csapatokat, melyek végig a pályán tartanak 5 magyar játékost, ebből egy U21-es korút. Ilyen jellegű törekvés a most is érvényben lévő „fiatal szabály” is. Hogy pontosan mit tartalmaz a következő évekre megálmodott program, arról a közgyűlés után biztosan többet tudunk.

Csányi Sándor marad az MLSZ elnöke

Ez szinte biztos, hiszen ezúttal sincs kihívója az üzletembernek. Az elnökségi tagok közül nagy valószínűség szerint távozik az alelnök Berzi Sándor, és Anthony Radev is. A jelöltek között van Juhász István aki, a világ egyik legnagyobb tanácsadó cégének a vezérigazgatója, Hoszné dr. Nagy Timea jogász, és Löw Zsolt, aki jelenleg az RB Leipzig német elsőosztályú csapatának vezetőedzője.