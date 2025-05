Nem csak szépek erősek is - Tizenhat magyar érem Spanyolországban - fotókkal, videóval!

A felnőtteknél ezüstérmes lett Bogdán Szófia, Szabó Csilla, Gyuris Botond, Vágó Virág és Karikó Brigitta, míg Csépány Nikolett harmadikként zárta az Eb-t. Közülük többen is – a szabályok adta lehetőségekkel élve – a junior korosztályban is indultak, ahol Karikó, Bogdán és Vágó aranyérmes lett.

Bogdán Szófia

Karikó Brigitta ráadásul a felnőtt fit modell ezüstje és a junior artistic fitness aranya mellé fit modellben is szerzett egy Eb-ezüstöt, így ő lett a magyar küldöttség legeredményesebb versenyzője. A klasszis egyébként a junior artistic abszolút Eb-elsőséget is bezsebelte.

Karikó Brigitta

A junioroknál Csépány Nikolett is dobogós volt, ő második lett artistic fitnessben. Juniorban további három bronz született: Szávay Réka, Kiss Brigitta és Szabó Csilla is harmadik helyen végzett kategóriájában. A 16. magyar érmet Kolozsvári Veronika szerezte bodyfitnessben a masters mezőnyben.

A magyar delegáció.

„Népes magyar csapat vett részt ezen az Európa-bajnokságon. Tudtuk, hogy jó formában érkezett meg a válogatott, és reméltük, hogy összejönnek azok az eredmények, amelyekkel számoltunk, de egy nagyon erős kontinensbajnokságot rendeztek a spanyolok. Erős mezőny volt, így minden egyes helyezésért meg kellett küzdeni. Számunkra nagyon fontos az is, hogy a felnőtt kategória mellett az utánpótlás is rendben van, és a teljes eredménylistából kiderül, hogy az érmek mellett sok döntősünk is volt, akik rendszerint közel álltak ahhoz, hogy dobogóra álljanak”

– értékelt Huber István, a Magyar Fitness- és Testépítő Szakszövetség elnöke az utolsó eredményhirdetés után.

Vágó Virág

Részletes eredménylista

Felnőtt

Ezüstérmes:

· Bogdán Szófia (Artistic fitness, –163 cm)

· Szabó Csilla (Acrobatic fitness, –163 cm)

· Gyuris Botond (Men’s Fitness)

· Vágó Virág (Acrobatic fitness, +163 cm)

· Karikó Brigitta (Fit Model, +172 cm)

Bronzérmes:

· Csépány Nikolett (Acrobatic fitness, –163 cm)

Negyedik helyezett:

· Karikó Brigitta (Artistic fitness, +163 cm)

· Békési Ádám (Férfi Fitness Challenge)

Ötödik helyezett:

· Kiss Brigitta (Artistic fitness, +163 cm)

· Szávay Réka (Artistic fitness, –163 cm)