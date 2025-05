Vasárnap rendezik a Keglovich László Vármegyei Kupa döntőjét

Augusztusban tizenhetedik alkalommal kezdődtek meg a Keglovich László Vármegyei Kupa küzdelmei, melyben 124 egyesület indult. Idén a tizenhatodik alkalommal játszanak döntőt, hiszen a Covid-járvány alatt a versenysorozatot félbeszakították. „A megyei kupa nem csak azért rangos sorozat, mert minden évben szép számú közönség előtt rendezzük a döntőt, és a csapatok pénzdíjat is nyernek, hanem mert a legjobb hat csapat kvalifikálja magát a MOL Magyar Kupa főtáblájára. Fontos tudni, hogy ebben a sorozatban csak amatőr csapatok indulhatnak. Igazán színvonalas mérkőzésre van kilátás” – mondta Horváth László, a Vármegyei Igazgatóság igazgatója az esemény sajtótájékoztatóján.

Horváth László igazgató elmondta, több egykori kiválló labdarúgó is ellátogat a megyei kupa döntőjére. Fotó: Csapó Balázs

A Mezőörsnél cél volt a megyei kupa-döntő

A Mezőörs vezetőedzője Bohner Roland elmondta, a szezon előtt célként tűzték ki maguk elé, hogy a kupa döntőjébe jussanak, akár csak két évvel ezelőtt, amikor még megyei másodosztályú csapatként elhódították a trófeát. „Két jó csapat találkozik, melyek soraiban több magasabb osztályt is megjárt labdarúgó szerepel. A csapatok szurkolótáboraira se lehet panasz, biztos vagyok benne, hogy fantasztikus hangulatot teremtenek majd Gyirmóton” – mondta a vezetőedző. A mezőörsiek csapatkapitánya Böröczky Bálint hozzátette, szerinte a két csapat nem tud meglepetést okozni egymásnak, ezért a pillanatnyi forma, vagy az erősebb akarat döntheti el a párharcot. A csapat legrutinosabb játékosa, Vayer Gábor azt emelte ki, hogy az elmúlt évek legnívósabb döntőjére számít, hiszen mindkét együttes rengeteg munkával jutott el a fináléig. „Nagyon jól esik, hogy az ember érzi, mekkora presztízse van ennek a kupának” – mondta a korábbi NB I-es labdarúgó.

Vayer Gábor, Bohner Roland és Böröczky Bálint (balról jobbra) Fotó: Csapó Balázs

"Boldogan kell megélni a döntőt"

Böcskör Zsolt, a Kapuvár elnöke rámutatott, hogy harminc éve nem volt igazi sikercsapat Kapuváron. Véleménye szerint megérdemelné a város, hogy haza vigyék a trófeát. „Sajnálom, hogy én már nem léphetek pályára! Nagyon boldog vagyok, hogy három saját nevelésű játékosunk is bemutatkozhatott a sorozatban. Azért is kötelességünk jól szerepelni, hiszen az utánpótlás labdarúgóinknak példát kell mutatnunk. A döntő körítése, hogy stadionban játszhatnak a csapatok, sok szurkoló előtt, az nem csak a játékosoknak lesz felemelő élmény. Az ilyen döntők miatt akarnak focizni a gyerekek” – mondta az elnök. A Kapuvár sikeredzője, Varga Péter igazi kupaspecialista. Hatodik alkalommal jutott aktuális együttesével a döntőbe, és eddig mind az öt alkalommal győztesként hagyta el a stadiont. „Nagy motivációt jelent, hogy a kapuvári labdarúgás történetében először diadalmaskodhatunk a megyei kupában. Azt mondtam a játékosaimnak, próbálják meg örömmel megélni a meccs előtti napokat és magát a döntőt is, hiszen már most mindkét csapat nyert azzal, hogy vasárnap játszhat a kupáért.”

A rábaköziek csapatkapitánya, Kelemen Márk elmondta, hogy nem támasztottak elvárást csapatával szembe a szezon előtt, csupán meccsről meccsre fejlődni akartak. „Nagyon büszke vagyok a társaimra, hiszen tudom, hogy rengeteg munka van abban, hogy ide eljutottunk.