"Nem a labdarúgás van értünk, hanem mi vagyunk a labdarúgásért" - vallja az elbúcsúztatott játékvezető

Zsíros kenyér partik, baráti megbeszélések

„Úgy érzem sikerült állandóságot teremteni, az idősebb és a fiatalabb kollégák is szívesen dolgoznak nálunk” – folytatta a bíró – szeretem én is nagyon ezt a közeget, egy igazi kis családot alkotunk. Nagyon fontos, hogy megbeszéljük a dolgokat. Minden meccs után leülünk egy kisvendéglőbe zsíros kenyér partira. Ott aztán mindenki tapasztalatot cserélhet, elmondhatja, ha bántották, ha hibázott, kikérheti a tapasztaltabbak véleményét. Hála istennek nem csak a környékbeli kollégák jönnek be hozzánk. Ha éppen arra járnak a vármegye többi játékvezetője is szívesen leül közénk. Fontos, hogy kibeszélje magából az ember a szakmai sikereket és kudarcokat is. Ezek a beszélgetések meghatározzák azt is, hogy a pályán hogyan tudunk közreműködni, hogyan tudjuk egymást segíteni. Az egyértelmű, hogy egy fiatalabb kollégát egy rutinosabbal közösen jelölünk ki az adott mérkőzésre” –árult el a szakmai titkokat Lukácsi Csaba, aki évek óta jótékonysági bálokat is szervez a rászorulók javára.



Szép emlékek és a labdarúgás változó világa

Egy ilyen szép pályafutásba nagyon sok minden belefér. A sportember mégis ki tudott emelni pár emlékezetes találkozót az elmúlt huszonhét évből. „Nagyon szerettem az ausztriai vendégbíráskodásokat. Az NB III-ban is kaptam szerepet asszisztensként. Ezek amolyan jutalom mérkőzések voltak. De vezethettem Keglovich-Kupa döntőt is, a Csorna–Dac találkozón voltam játékvezető 2015-ben. Nagyon élveztem a hírverő mérkőzéseket is, valamint az Audi-kupákat. ”

Nem csak a játékvezetők és az ő szerepük változott az elmúlt évtizedekben, hanem maguk a játékosok is. Lukácsi Csaba elmondta, hogy a jelenlegi amatőr labdarúgókban már kevesebb az alázat. „Régebben sokkal összetartóbb közeg volt egy focicsapat. Ma már sokkal fontosabbak az anyagiak és mióta digitálisan ekkorát fejlődött a világ, nagyon elviszi a gyerekeket a testmozgástól a sok eszköz. Én szerencsés voltam, mert a kapuvári sporttelep mögött nőttem fel. Ha nem fociztunk, akkor kunyhót építettünk, vagy nyilaztunk, de folyton a szabadban voltunk. Ez ma már nem jellemző. Sok tehetség elveszik így. Sértődékenyebbek, lustábbak lettek az emberek” – fogalmazta meg sokunk gondolatait Lukácsi Csaba, aki arról is beszélt, addig kíván a pályán maradni, amíg érez magában erőt.

„A kapuvári bírói csapatunkban négyen vannak hatvan év felett. Szeretik csinálni még mindig. Nyilván a test már nem lesz fiatalabb, ezért ők alacsonyabb intenzitású mérkőzéseken működnek közre – meséli a játékvezető, aki arra a kérdésre, hogy a szurkolók miben változtak a legnagyobbat, nevetve azt felelte, hogy – abban, hogy jóval kevesebben vannak. A fiataloknak aki az első meccseikre készülnek, azt is szoktam mondani, hogy ne féljetek, mögöttetek már nem áll senki, titeket már nem kiabálnak le a pályáról. Az igazság az, hogy mióta a legtöbb csapatban nem hazai játékosok játszanak, azóta nem mennek ki a rokonok, ismerősök ezekre a meccsekre. Mert nincs kötődés” – tette hozzá a rutinos játékvezető.