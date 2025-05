Kiakadt a körmendi edző: Legközelebb leüt? - Potocnik válaszolt

Mielőtt kifejteném a saját véleményemet vagy megjegyzésemet, szeretném jelezni, hogy elképzelhető, hogy az ellenfél edzőjének teljes kommentárjából néhány részt – a nyelvi akadályok miatt – nem értettem teljesen pontosan. Mindezek ellenére úgy gondolom, hogy a mondanivaló lényegét sikerült megértenem. Már hét-nyolc éve vagyok jelen a magyar kosárlabdában, és ez idő alatt mindig arra törekedtem, hogy maximálisan tiszteletteljes és korrekt kapcsolatot alakítsak ki a sportág minden szereplőjével. Ez ugyanúgy igaz minden edző kollégámra is, akikkel mindig is kiváló kapcsolatot ápoltam, és nagy tisztelettel viseltetek irántuk – beleértve a szóban forgó Forray Gábort is.

Ami magát a mérkőzést illeti, úgy gondolom, hogy a játékvezetők nagyon korrekt munkát végeztek, de én nem vagyok az a típus, aki nyilvánosan gyakran említi a bírókat, és nem is tartom magam hivatottnak arra, hogy értékeljem a munkájukat. A mérkőzés végén történt helyzet kapcsán – amire véleményem szerint az ellenfél edzője utal – szeretném határozottan kijelenteni, hogy semmilyen fizikai erőszak említését, sőt még a gondolatát is elutasítom. Az, hogy ezt a nevemmel együtt említik, méltatlan és elítélendő cselekedet. Bármilyen utalás fizikai erőszakra óriási túlzás és a történtek aránytalan felnagyítása. Mindig is, és ezután is, sportember maradok, aki fáradhatatlanul küzd a csapata sikeréért, de soha nem a kosárlabda szabályainak és kereteinek átlépésével. És ha végül rátérhetek a helyzet lényegére – soha nem szoktam véleményt nyilvánítani a túloldalon dolgozó kollégák munkájáról vagy a bírókkal folytatott kommunikációjukról, és ugyanezt várom el a másik féltől is. Ez ugyanis egy íratlan etikai kódex része, amelyre mi edzők különösen érzékenyek vagyunk. Miután a saját szememmel láttam egy nyilvánvalóan durva és sportszerűtlen megmozdulást az ellenfél egyik játékosa részéről – amely rendkívül veszélyes volt, és súlyos sérülést is okozhatott volna a saját játékosomnak –, kértem a játékvezetőket, hogy nézzék vissza a videófelvételt, amit a kosárlabda szabályai lehetővé tesznek. Az ellenfél edzője azonban tiltakozni kezdett emiatt, pedig minden a szabályoknak megfelelően zajlott. Szerettem volna a játékvezetők felé jelezni, hogy nem értem az ellenfél reakcióját, mire az ellenfél edzője közvetlenül felém kezdett gesztikulálni, ami az előbb említett etikai normák szerint teljesen elfogadhatatlan, és amit edzőként nem tűrhetek el. Igaz, hogy kissé energikusabban és érzelmesebben reagáltam az ellenfél kispadjának viselkedésére, de semmi több nem történt ennél. A játékvezetők is pontosan így ítélték meg a helyzetet, és helyesen mindkét edzőnek technikai hibát ítéltek a verbális vita miatt. Minden más értelmezés nem felel meg a valóságnak, és klasszikus példája a kosárlabda közvélemény félrevezetésének. Bízva abban, hogy szombaton egy valódi kosárlabda-mérkőzést láthatunk a szabályoknak megfelelően, és veszélyes játék nélkül mindkét csapat játékosai számára.