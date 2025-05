Készülnek az Eb-re

Továbbra is gőzerővel készül a magyar kispályás labdarúgó-válogatott a júniusban, Moldovában megrendezendő Európa-bajnokságra. A szerbek elleni dupla mérkőzést követően ezúttal Csehország válogatottjával csaptak össze Budapesten.

A magyar válogatott a csehek ellen előbb 3–0-s vereséget szenvedett, míg a második összecsapáson szorosabb eredmény született: azon 2–1-re győzött a vendégcsapat. A magyar csapat egyetlen gólját Szabó Donát szerezte, aki tavaly csatlakozott a válogatott programjához, és korábban az ománi világbajnokságon is szerepelt.

A válogatott edzései a folytatásban heti rendszerességgel zajlanak: csütörtökönként, illetve alkalmanként kedden is. A cél, hogy már most kialakuljon egy 6–7 fős mag, amely köré felépíthető a végleges Európa-bajnoki keret. Roni Ribeiro Da Silva szerint nehézséget jelent az is, hogy sok játékos a nagypályás elfoglaltságai miatt nem mindig elérhető a közös munkára.

A kisinyovi kispályás Európa-bajnokságot június 4. és 8. között rendezik meg.