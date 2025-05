Kerkez Milos túl sokba kerül?

Kényelmes helyzetben van a Bournemouth csapata, hiszen az elmúlt hónapokban egyre több gazdag egyesület érdeklődött Kerkez Milos iránt.

Kerkez Milos árát alaposan felverték. Forrás: https://www.bournemouthecho.co.uk/

Értelemszerűen ez az jelenti, hogy a játékosért több pénzt kérhet a Bournemouth vezetősége. Az elmúlt hónapokban a Real Madrid, a Manchester City, és a Manchester United érdeklődéséről lehetett a legtöbbet olvasni. Egyik klub sem tartozik az anyagi gondokkal küzdő kiscsapatok közé.

A korábbi válogatott csatár szerint sem Kerkez Milos a megfelelő igazolás

Az angol válogatottban korábban 67 alkalommal szereplő csatár, Emile Heskey is úgy gondolja, nem feltétlenül a magyar a megfelelő játékos a Liverpool számára. „Mindenki Kerkezről beszél, de én nem igazolnám le a csapatomba. Én inkább Antonee Robinsont választanám, aki egy komplett játékos és már többször bizonyított. Biztosan kevesebb lenne a fizetése is, tehát még spórolni is tudna a Liverpool. A Premier League-et is sokkal jobban ismeri - idézte a Liverpool korábbi csatárát a csakfoci.hu

Hogy végül mi lesz Kerkez Milos sorsa, az legkésőbb nyáron kiderül.