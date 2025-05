Megható szavakkal köszönt el csapattársától a Győri Audi ETO KC korábbi kiválósága

A pályafutását befejező Jovanka Radicevictől szép szavakkal köszönt el csapattársa és barátja, Ana Gros. Mindkét játékos játszott a Győri Audi ETO-ban, a zöld-fehérekkel BL-t is nyertek, igaz, külön-külön.

Jovanka Radicevic (elöl) és Ana Gros korábban Győrben, idén a szlovén Krimben játszott együtt.

Fotó: 24ur.com

"Már eltelt néhány nap azóta, hogy hivatalosan is elbúcsúzott a kézilabdától, de sosem késő kifejezni csodálatomat és hálámat nagyszerű barátom felé. Jokával való kapcsolatomat nehéz néhány szóval leírni. Az egész Győrben kezdődött 2012-ben, amikor először kopogtattam be a lakása ajtaján ugyanabban az épületben, ahol laktam. Először szomszédok voltunk, másnap csapattársak lettünk, és azt mondanám, nem sokkal később barátok. Nagyon gyorsan egymásra hangolódtunk, mindig olyan volt nekem, mintha a nővérem lett volna. Ő volt az első, aki megmutatta és megtanította, hogyan mutassam ki az érzelmeimet a pályán. Mindannyian úgy ismertük Jokát, mint aki mindig kimutatta az érzelmeit, és minden gól után üvöltött a pályán. Nem igazán tudtam és nem is mertem ezt megtenni, amíg nem találkoztam vele. Minden szempontból példakép volt, és valaki, akire mindig támaszkodhattam az éjszaka közepén is, ha valami rosszul sült el. Azóta számtalan nyarat és nyaralást töltöttünk együtt, hosszú évekig távol játszottunk egymástól, de mindig megtaláltuk a módját, hogy szinte minden évben együtt töltsünk néhány napot. Amíg az út össze nem hozott minket ebben a szezonban, és az a megtiszteltetés ért, hogy játszhattam vele az utolsó szezonjában. Kihívásokkal teli és más év volt mindannyiunk számára, de szerintem minden okkal történt. Mindig is olyan volt és lesz is, aki nagyon kedves számomra, akitől sokat tanultam, van, amit a kézilabdában, de az emberi kapcsolatokban még többet. Nem igazán kell leírnom az összes elképesztő eredményét, mert ez olyasmi, amit már mindannyian tudunk, így annyit mondok: KÖSZÖNÖM KÉZILABDA, hogy ilyen csodálatos embert és örök barátot hoztál az életembe!" – írta a szlovén jobbátlövő a montenegrói jobbszélsőről.

Jovanka Radicevic és Ana Gros Győrben érte el legnagyobb klubsikereit

Jovanka Radicevic a montenegrói női kézilabda-válogatottal olimpiai ezüstérmes, Európa-bajnok volt. A jobbszélső 2011-ben igazolt a Győri Audi ETO KC-hoz. A Rába-parti csapattal 2012-ben és 2013-ban bajnoki címet, 2012-ben Magyar Kupát nyert. A Bajnokok Ligájában a döntőt 2012-ben elvesztették korábbi csapata, a Buducnost Podgorica ellen, egy évvel később azonban sikerült megnyernie a győriekkel a sorozatot.