Idegenben kell legyőzni a Körmendet, erre kell fókuszálni

Az előző összecsapás végjátéka meglehetősen feszültre sikerült, amellyel kapcsolatban Gasper Potocnik elmondta: kész edzőkollégájával egy kézfogás mellett, higgadtan megbeszélni és lezárni a történteket. Az esetről itt számoltunk be. Bízik benne, hogy az ügy békésen rendeződik, ugyanakkor elismerte: bár korábban dolgozott már Körmenden, nem tartja kizártnak, hogy szombaton nem lesz túl népszerű a hazai szurkolók körében.

A vezetőedző a szombati mérkőzéssel kapcsolatban elmondta: A csapat készült, megvan a tervük arra, hogyan lehet legyőzni a körmendieket. Kiemelte, hogy a hazai pályán különösen erős ellenfélről van szó, és a két csapat jól ismeri egymást, így igazi meglepetésre egyik oldalon sem lehet számítani. Gasper szerint kulcsfontosságú, hogy semmilyen külső körülmény ne vonja el játékosai figyelmét a játékról. Fizikailag és mentálisan is kemény mérkőzésre számít, amelyen mindkét oldalon lesznek hiányzók, de a legfontosabb, hogy csapata az első perctől az utolsóig a feladatra koncentráljon.

„Bármilyen nehéz is lesz, nyerni akarunk Körmenden” – zárta gondolatait a szakvezető.