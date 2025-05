Három gólt vágott az ETO Újpesten - Nézze meg a győriek találatait!

A negyedik helyen álló zöld-fehérek sikerükkel nagyot léptek az európai kupaszereplés felé, egyúttal folytatták idei veretlenségi sorozatukat az élvonalban. Immár 13 forduló óta nem kaptak ki, győzelmi szériájuk pedig négy meccse tart.

Újpest FC–ETO FC Győr 2–3 (0–0)

Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 4900 néző. V.: Antal.

Újpest FC: Piscitelli (Banai, 9.) – Bese, Nunes (Mucsányi, 72.), Duarte, Gergényi – Rasak (Geiger, 72.), Lacoux – Beridze (Karamoko, 72.), Ljujic, Horváth K. (Simon K., 87.) – Brodic. Vezetőedző: Bartos Grzelak.

ETO FC Győr: Petras – Bíró (Szépe, 72.), Heitor, Krpic, Stefulj – Vitális, Ouro (Décsy, 87.) – Bánáti (Beqja, 87.), Gavric (Njie, 55.), Bumba – Benbuali (Diarra, 72.).Vezetőedző: Borbély Balázs.

Gsz.: Ljujics (77., 93., az elsőt 11-esből), ill. Ouro (52.), Bumba (71.), Szépe (84.).

Nem kezdődött nagy iramban a találkozó, az egyetlen izgalmat Piscitelli sérülése okozta, ugyanis az újpesti kapus összefejelt saját csapattársával, Duartével, ezért le is kellett cserélni. Eleinte az ETO lépett fel támadólag, a hazaiak gyors ellenakciókra rendezkedtek be, de a kapuk nem forogtak veszélyben. Az ivószünetet követően viszont fordult a kocka, öt percen belül háromszor is nagyot védett Petras, a legnagyobb ziccert Beridze hagyta ki, aki kiugrása után lábon lőtte a győri hálóőrt, így nem született gól az első játékrészben.

A második félidőt ismét a vendégek kezdték jobban, fölényük pedig hamar góllá érett, mivel Ouro 17 méterről hajszálpontosan tekert a bal alsó sarokba. Benbuali akár növelhette volna is az előnyt, de az ő próbálkozását Banai hárította. Az algériai csatár később büntetőből sem tudott betalálni, Banai védte a kapu jobb oldalába tartó lövést. A lila-fehérek hátrányban sem tudták átvenni a játék irányítását, továbbra is az ETO veszélyeztetett, amely Bumba remek cselsorozatával, majd bal sarokba tekerésével immár 2–0-ra vezetett. Az Újpest hármas cserével próbált frissíteni, s alig néhány perccel később a frissen beállt Karamoko büntetőt harcolt ki, melyből szépítettek a hazaiak. A felzárkózás sem változtatott azonban a meccs képén, az ETO támadott és sorra dolgozta ki a helyzeteket, melyek közül Szépe egyet elrontott, másodjára viszont eldöntötte a három pont sorsát, noha az utolsó pillanatokban Ljujic másodjára is szépített.