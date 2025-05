Hannich Péter segíti a bennmaradásért küzdő csapatot

Továbbra is az eddigi edző, Gaál Bálint irányítja az ajkai csapatot – olvasható a klub honlapján. Hannich Péter tanácsadóként segíti a bennmaradásért küzdő csapat szakmai munkáját.

Hannich Péter korábbi csapata ellen is készülhet. Forrás:sportal.hu

Hannich Péteréknek nem lesz könnyű dolga

Az Ajka jelenleg a 13. helyen áll a Merkantil Bank Liga NB II-ben. Három ponttal előzi meg a már kieső helyen álló Gyirmót FC Győrt. A két csapat a bajnokság utolsó fordulójában még találkozik egymással, könnyen lehet, hogy sorsdöntő mérkőzésen.

Hannich Péter egyébként korábban dolgozott Gyirmóton is, így számára különösen érzelemdús lehet a találkozó. Az UEFA A licenccel rendelkező szakember többek között az ETO, a Pápa a Veszprém és a Csorna csapatainál is dolgozott korábban, de neve az ETO-val forrt össze, hiszen játékospályafutása alatt 241 mérkőzésen 118 gólt szerzett a győrieknél. A csapattal bajnokságokat nyert és a gólkirályi címet is elhódította.