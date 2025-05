Hannich Péter: Hosszú távú terveink vannak Ajkán

„Június végéig szakmai vezetőként dolgozom. Kevés van hátra a bajnokságból, ezért sok új dolgot nem tudunk csinálni. Besegítek és tanácsokkal látom el Gaál Bálintékat – kezdte Hannich Péter – több mérkőzést is láttam az elmúlt időszakban és az edzésmunkában, valamint a meccshelyzetekben is vannak ötleteim, hogyan tudjuk elérni a célunkat, a biztos bennmaradást. Július elsejétől pedig sportigazgatóként folytatom a munkát, de már most is építjük a jövőt.”

Hannich Péter korábbi csapata ellen is készülhet. Forrás: rangado.24.hu

Hosszú távra terveznek

„Három meccs van hátra, mindegyik nyerhető. Én maximálisan bízom ebben a csapatban. Viszont azt is látnunk kell, hogy a játékoskeret átlag életkora közel huszonkilenc év. Ezért muszáj lesz fiatalítani. Van egy koncepciónk, amit a következő két-három évben szeretnénk megvalósítani. Amellett, hogy azokat a játékosokat, akik évek óta szolgálják a csapatot, szeretnénk megtartani, meg kell találnunk azokat a fiatalokat akik a jövő labdarúgói lehetnek. Ugródeszkát szeretnénk nekik adni, hogy ha jól teljesítenek, az NB I-be kerülhessenek, vagy akár külföldre igazolhassanak. Már jó két hónapja figyelem azokat a tehetséges fiatalokat, akiket szeretnénk megkeresni nyáron. De természetesen a saját nevelésű játékosok közül is többen meg fogják kapni a lehetőséget”– vázolta fel a hosszú távú terveket Hannich Péter. A szakember azt is elmondta, hogy stabil középcsapatként képzelik el az Ajkát, mellyel szemben feljutási elvárásokat nem támasztanának.

Az Ajka a legutóbbi bajnokiján döntetlent játszott a Mezőkövesddel. Hiába játszottak fölényben a vendégek, nem sikerült három ponttal zárni a hétvégét.

„ Hetven százalékban az Ajka birtokolta a labdát, és meg voltak a helyzeteink. Ugyan az ellenfél vezetett, de nagyon jól játszott a csapat, ez a mérkőzés nekünk állt – meséli a korábbi kiváló támadó, aki a pályafutása alatt megszerzett játékosrutinjából adódóan tanácsaival is segítheti az ajkai csatárokat a góllövésben – A legnagyobb probléma az, hogy huszonhét mérkőzésen csak harminc gólt rúgott a csapat. Ez nagyon kevés. nem a kidolgozott helyzetek számával van gond. Az előttünk álló időszakban ezen fogunk dolgozni az edzéseken. A góllövést kell gyakorolnunk és helyre kell állítani a labdarúgók önbizalmát.”