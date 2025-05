Gyirmót: nagyon fontos lenne a siker

Gyirmót FC Győr– Budafoki MTE

Alcufer Stadion, vasárnap, 19.00. V.: Szigetvári.

Schindler Szabolcs vezetőedző: – A Vasas ellen rendkívül sok energiát mozgósítottunk a jó eredmény érdekében, meg is voltak a lehetőségek a gólszerzésre, bár igaz ez mindkét oldalra. Még sem sikerült pontot szerezni. Amióta Mészöly Géza átvette a budafoki csapatot, az első két meccs után eredményesebbé váltak. Sok rutinos, jó játékosuk van a keretükben, fontos lesz, hogy a kapu előtti szituációkban pontosabbak legyünk. Nagyon kellene az első siker, hiszen látható, hogy rendre nüanszokon csúszunk el. Jól dolgozott a csapat a héten, remélem, vasárnap is mindent megtesznek a fiúk a várt győzelemért, amit minél előbb meg kellene szereznünk. A játékoskeretünkben megvannak azok a játékosok, akik egy-egy klasszis megmozdulással esetleg mérkőzéseket tudnának eldönteni, de eddig ezekkel a szituációkkal is adósak vagyunk a nekünk szorítóknak.

A mérkőzésre díjtalan a belépés.