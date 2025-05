Büszke volt a Győrött alapított óvodás klubra

Utoljára két hónapja beszéltünk telefonon Garami Józseffel. Szomorú volt a hangja, azt mondta: Pécsett nincs már foci és nincsenek haverok sem. Ráadásul a köszvény is gyötörte, bár igyekezett betartani az orvosok előírásait.

Garami József a múlt héten hunyt el.

A barátságunk jó 45 esztendőre nyúlt vissza, amikor a Margitszigeten az Úttörő-stadionban megismertük egymást. Akkor a Pécs Városi Sportiskola edzője volt, a Pajtás-kupa döntőjében a csapataink egymás ellen mérkőztek. Élt, halt a fiatalokért, szívügye volt az utánpótlás-nevelés. Többször találkoztunk és vitáztunk a gyermek labdarúgásról.

Aztán 28 esztendővel később 1998-ban az ETO szakmai igazgatójának nevezték ki. Egy év múlva, amikor sikerült „tető alá hozni” az ország első, és azóta is egyetlen, ovifoci klubját Győrött, első szóra vállalta a szakmai felügyeletét. Valóságos csodának tartotta az óvodás sportegyesület létrejöttét. Többször elmesélte, hogy Pécsett ő az iskolákba, a főiskolákra és az egyetemre is eljuthatott népszerűsíteni a sportágat, ám az óvodákat nem sikerült meghódítania. Pedig ez a korosztály is jócskán izgatta a szakmai fantáziáját. Talán ezért is állt lelkesen Győrben e jó ügy mellé.

Aligha véletlen, hogy kedvelték őt az elnökségben helyet foglaló óvodavezetők is, mert a szakmai felkészültsége mellett igazi pedagógus, igazi úriember volt. Nem egyszer ő invitálta a hölgyeket egy kávéra, egy tízóraira is. Amikor Győrből elkerült a fővárosba, bárhol találkoztunk az első kérdése így hangzott: Megvan még az ovifoci klub? Hogy vannak a srácok? Aztán gyorsan hozzá tette: vigyázz ám rájuk, vigyázz az egyesületre, nagy kincs!

Amikor felkértem az MLSZ-ben az óvodás korosztály szakmai ad hoc bizottsága vezetésére, ugyancsak első szóra jött közénk.

Jelen volt a Győri Ovifoci Klub tíz éves születésnapi gáláján a Magvassy-csarnokban is, Grosics Gyulával, Verebes Józseffel és Kovács Ferenccel együtt. Büszke volt ránk, amiért megnyertük az óvodákat a klub alapításra és a mozgás, a sport, a labda szeretetére neveljük a kicsiket. Arra, hogy csaknem 19 ezer apróságot vezettünk be a sport világába. Mesteredzőként is őszintén tudott örülni annak, hogy az indulás részese lehetett. Bár 27 éve annak, hogy Győrött az ETO szakmai igazgatójaként segítette a klubot, a városra és az itt élő emberekre mindig megkülönböztetett szeretettel gondolt. Keglovich Lászlóval különösen szoros barátságot ápolt, s az utóbbi időben nem egy alkalommal jegyezte meg, hogy az edzői pályafutása során Győrött érezte magát a legjobban, itt talált igazi társakra, haverokra.