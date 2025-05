Ezt a meccset is meg kell nyernie az ETO-nak

Az immáron egymásután negyedszer is kupagyőztes ETO FC számára továbbra is a bajnoki döntő kivívása a cél, ehhez viszont a hátra lévő találkozóit meg kell nyernie, így természetesen a Pécs ellenit is. A baranyai gárda a középmezőnyben tanyázik a táblázaton, ami újoncként, nem kis fegyvertény számára. A magyar utánpótlás válogatottak mellett, kanadai, fehérorosz és román idegenlégiósa is van a pécsi csapatnak, amely biztosan kemény ellenállást tanúsít majd a zöld-fehérekkel szemben is.

A győri együttesben, várhatóan nem lesz hiányzó, minden játékosra számíthat a szakmai stáb, amely a házigazdáknak köszönhetően, a pénteki edzést már a mérkőzés helyszínén vezényelte a csapatnak.

A gyirmóti mérkőzésre ezúttal is ingyenes a belépés.