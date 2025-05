Zöld-fehér sikersztori a zöld gyepen

Bánáti Kevin az ETO egyik üdvöskéje. Fotó: Czinege Melinda

Az első csapat öltözőjének ajtaján dörömbölő fiatalok teljesítménye kétségtelenül azt igazolja: a klub elindult a hosszú távon is fenntartható, sikeres utánpótlásképzés útján. Ennek eredményeképpen hamarosan kialakulhat egy saját nevelésű játékosokból álló gerinc, valamint a nemzetközi piacon is értékesíthető labdarúgók kerülnek ki az akadémiáról – állítja Havas Máté.

„Azt szeretnénk, ha lenne egy fiatal átlagéletkorú felnőttcsapatunk, ahol a keret zömét saját nevelésű játékosok alkotják, és mondjuk, minden második évben értékesíteni tudnánk egy-egy játékosunkat a piacon. Így a klub és az akadémia is jelen lenne a nemzetközi térben is, ami magával hozná azt is, hogy magyar labdarúgó-válogatottban is egyre több ETO-nevelésű játékos szerepelhetne. Ezáltal értéket teremtenénk nemcsak a saját számunkra, hanem a magyar labdarúgás számára is.”

Az akadémia és az első csapat közötti harmonikus együttműködés fontosságát Steven Vanharen sportigazgató is aláhúzta.

Szerintem fantasztikus dolog, hogy teljesíteni tudtuk a vállalásainkat, hiszen a választható legtöbb játékpercet vállaltuk úgy a szövetségnél, mint a Nemzeti Sporfejlesztési és Módszertani Intézetnél – fogalmazott a belga szakember. − A számok jól mutatnak, de a legfontosabb, hogy az ETO-nál nevelkedett játékosok fejlődése töretlen. Remek érzés látni, hogy a játékosainknak előírt egyéni fejlődési terv működik: a szezon elején három saját nevelésű fiatal volt az első csapat keretében, most tízen vannak. Ez két dolgot jelent: egyrészt azt mutatja, hogy az akadémián jó munkát végeznek a kollégák, másrészt, hogy egyénileg is jól dolgozunk a játékosokkal. Ez nagyon fontos a klub szempontjából, mert a filozófiánk szerint a jövőben az akadémiánkról kikerült játékosokra szeretnénk építeni az első csapatot. Gyakran szembesülünk azzal a kritikával, hogy nem játszik nálunk elég magyar játékos, de ezzel nem értek egyet. Jelenleg is jócskán vannak nálunk magyar fiatalok, és vannak az NB I-ben olyan csapatok, akik sokkal kevesebb lehetőséget adnak a magyar fiataloknak. Tíz hónap alatt hét új akadémistát építettünk be a csapatba, akik bármikor bevethetők, és ha ezt a tendenciát ilyen ütemben tudjuk folytatni a 2025-ös évben is, messze a legjobbak leszünk Magyarországon ebben a mutatóban.

Tény, hogy a csapatban egymás után jelennek meg a saját nevelésű játékosok, akik közül Tóth Rajmund és Vitális Milán egyértelműen alapember, de a többieknél is csak idő kérdése, mikor vívnak ki állandó helyet a Borbély Balázs irányította csapatban.

„Az első olyan játékosunk, akiből stabil kezdőember vált, Tóth Rajmund volt – tavaly még neki sem volt biztos helye a kezdőcsapatban. Az egyéni fejlesztési programunkkal azonban megteremtettük számára lehetőséget, kielemeztük a játékát, megmutattuk neki azokat a területeket, ahol fejlődnie kell, és persze rengeteget foglalkoztunk vele – egyénileg is. A teljesítménye ennek köszönhetően ugrásszerűen javult, s mostanában kiválóan megállja a helyét, ha kell több szerepkörben is – emelte ki Steven Vanharen. − Ugyanez igaz a többi fiatalunkra is, akik hatalmas lépésekkel fejlődnek, Bánáti Kevin például nagyon közel áll ahhoz, hogy stabil kezdőjátékos legyen, nagyszerű érzés látni, hogy él a számára felkínált lehetőséggel. S akkor még nem beszéltem a többiekről, például Bíró Barnabásról, aki a Diósgyőr ellen remekül pótolta a sérült Albion Markut. Persze mindannyiuknak van még tanulnivalója, de hihetetlenül jó érzés látni, hogy az akadémiánkon nevelkedett játékosok ilyen jól teljesítenek a legmagasabb szinten is. Egy másik volt akadémistánk, Vitális Milán is nemrégiben szerezte meg az első gólját az NB I-ben. Ő tavalyelőtt a DAC-hoz került, ahol belekóstolhatott az első osztályú futballba, aminek köszönhetően sokkal érettebbé vált labdarúgóként. Most kölcsönben visszakerült hozzánk, és játékával mindenki számára nyilvánvalóan bizonyítja, hogy tudjuk, mit csinálunk, értünk ahhoz, hogyan segítsük hozzá a gondjainkra bízott labdarúgókat ahhoz, hogy szintet lépjenek.”