Fényes győri győzelmek az ETO-Vidi múltjából

Pintér Attila: három év alatt újra bajnok lesz az ETO

Pintér Attila: - Először is szeretnék gratulálni a csapatomnak, mert ezeket a játékosokat az egész bajnokság folyamán rengeteg kritika érte, és ezt egyáltalán nem érdemelték meg. A harmadik hely megszerzésével bizonyították, hogy »idegenségük« ellenére igenis tudnak küzdeni ezért a klubért. Ami a mérkőzést illeti, az első félidőben nem sikerült megvalósítanunk, amit elterveztünk: kapkodtunk és nem a saját játékunkat játszottuk. A Videotonnak számos olyan lehetősége akadt, amelyből gólt tudott volna szerezni, de nem volt eredményes. Ha az egész évet nézem, azt kell mondjam, csapatunknak egyáltalán nem volt szerencséje, és a sors ma visszaadott nekünk valamit. A második félidőre kicsit átszerveztem a gárdát, Nicorec helyére gyorsabb, mozgékonyabb embert építettem be annak érdekében, hogy felgyorsuljunk. Ekkor már fölénybe kerültünk, bár azt is ki kell mondjam, szerencsés góllal nyertünk. Úgy érzem azonban, hogy az egész éves teljesítményünk alapján ezt megérdemeltük! Folyamatosan szeretnénk felépíteni a csapatot, remélhetőleg három év alatt újra bajnok lesz az ETO. Nyilván lesznek játékosok, akik le fognak morzsolódni, s vannak, akiknek idő kell a beilleszkedéshez. Nyáron szeretnénk két-három olyan labdarúgót leigazolni, akik azonnali erősítésnek számítanak. Sokat köszönhetek a családomnak és Tarsoly Csabának, aki bízott bennem és lehetőséget adott, hogy megmutathassam, mit tudok.

Pintér Attilának igaza volt, 2013-ban bajnok lett az ETO...