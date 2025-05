Az ETO egy győzelemre az európai kupától

Azért ez már tényleg komoly sorozat… Őszintén megvallva, már nem is számoljuk, hány meccsen nem kaptunk ki. Úgy vágtunk neki a tavasznak, hogy csak a bennmaradás legyen meg, aztán szépen elkezdtük gyűjtögetni a pontokat, jöttek egymás után a győzelmek, és viccesen megjegyeztük egymás közt, hogy ebből akár európai szereplés is lehet. És lám, annyi pontot gyűjtöttük, hogy egyre inkább reálissá vált a nemzetközi szereplés lehetősége, és most ott tartunk, hogy már csak egy meccset kell nyernünk, és tényleg meglesz a negyedik hely. Most már mindenképp szeretnénk ezt a pozíciót megtartani, s ősszel pedig megmutatni magunkat Európában.