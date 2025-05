Borbély Balázs: Jó NB I-es mérkőzést láthattunk, tele emócióval, indulattal + videó

Az OTP Bank Liga, NB I, 31. fordulójában az ETO jó hangulatú mérkőzésen 1-0-ra legyőzte a Fehérvárt, és ezzel megőrizte negyedik helyét a bajnoki táblázaton.

Az ETO fontos mérkőzést nyert a Fehérvár ellen. Fotó: Csapó Balázs

Így látták az edzők

Borbély Balázs (ETO): „Egy jó NB I-es mérkőzést láthattunk, tele emócióval, indulattal, a kapuk előtti veszélyes helyzetekkel. Az ellenfél jobban, fókuszáltabban és agresszívebben kezdte a mérkőzést, letámadtak minket. Nekünk nem is a Fehérvár, hanem a saját pályánk volt a legnagyobb ellenfelünk! Nem is értem, az egész világon lehet kétcentis füvön játszani, nálunk öt és fél centisen kell, arra kényszerítenek, hogy ezen is eddzünk. Ezt nem értem, de biztos vannak nagyobb szakértők nálam a témában… A tizenötödik perctől átvettük a mérkőzés irányítását, majd jöttek a helyzetek a második félidőben, ott úgy alakultak a dolgok, ahogy terveztük. Védekezésben rendben voltunk. Kérdeztek a sérültek állapotáról. Ouro Újpesten rúgást kapott a térdére, megsérült a porca, de úgy tűnik, nincs nagyobb baj. Tóth Rajmi már gyógyul, remélem, nemsokára pályára léphet. Bánáti a Fehérvár ellen nagy rúgást kapott a bokájára, remélem, nem kell meccset kihagynia.”

Tímár Krisztián (Fehérvár): „Nehéz mit mondani, a rendkívül jó formában lévő Győrnek teljesen egyenrangú ellenfelei voltunk. Nagyon jó volt a csapat küzdőszelleme. Egy buta pontrúgás-gólt kaptunk, azok után, hogy egész héten gyakoroltunk és készültünk erre. Ehhez képest a meccs első szögletéből sikerült hátrányba kerülnünk. Végig mentünk az egyenlítésért, ám a támadóharmadban rendre rossz döntéseket hozunk, egyszer sokat dajkáljuk a labdát, máskor meg rosszkor akarunk egyérintővel játszani. Ez összefüggésben van az eredménytelenséggel, ezzel az állapottal, de mindent megpróbálunk majd, hogy ebből kihozzuk a játékosokat, és kiharcoljuk a bennmaradást – van még rá két meccsünk."

Percről percre

52. perc: Vitális bal oldali szöglete után Krpic öt méteres, ívelt fejese hullt a kapu bal oldalába. 1-0.

64. perc: Győri szögletvariáció végén Bumba közeli lövését kellett lábbal védenie Dalának.