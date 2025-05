Borbély Balázs megvalósítja a győri szurkolók álmát

Egy éve volt április végén, hogy az ETO FC Győr menesztette vezetőedzőjét, majd bejelentette a „tűzoltót”, Borbély Balázst, aki a dunaszerdahelyi DAC másodedzői posztját cserélte fel az NB II-es győri kispadra. Világi Oszkár klubtulajdonos felkérésére egy éjszakája volt megfontolni a választ, amit már jól ismerünk. A feladata nem volt kevesebb, mint hogy a bajnokságból hátralévő öt mérkőzést – köztük a Vasas elleni rangadót – meg kellett nyerni ahhoz, hogy az ETO kilenc év után újra az első osztályban szerepelhessen. És sikerült.

Borbély Balázs a kudarcok idején is hiteles edző maradt az ETO szurkolóinál.

Az álmok megvalósítóit mindenütt tisztelik, olykor szeretik is. Ezt megtapasztalhatta Borbély Balázs már a bajnokság végén a győri Széchenyi téren, amikor a feljutást ünneplő többezres szurkolósereg a nevét skandálta. Aztán olyasmi történt, amire itthon ritkán van példa. Az NB I-ben négy vereséggel nyitó ETO mestereként a válságos időszakban is megőrizte a szurkolók szimpátiáját, mert hitelesnek tartották. Kiálltak mellette a meccseken és az internet világában is.

Legalább ilyen fontos volt, hogy Borbély Balázs továbbra is élvezte a klubtulajdonosok bizalmát. A menesztése helyett megerősítették a szakmai stábot, az élvonal igényeihez igazították az ETO játékoskeretét. Szakemberek már több helyütt kiemelték: az edzővel szembeni türelem Győrben meghozta a gyümölcsét. Az ETO egyre eredményesebben szerepel a bajnokságban, napjainkban a tizenhárom meccses tavaszi veretlenségi sorozattal pedig immár a negyedik helyre, az európai kupaindulás küszöbére lépett.

Az ETO minden meccsén éltetik Borbély Balázst

Egy ideje nem múlik el egyetlen ETO-meccs sem a lelátóról felzúgó, Borbély Balázst éltető kórus nélkül. Ezzel a bizalmi tőkével a háta mögött talán könnyebb lesz majd átvészelni az esetlegesen nehezebb heteket is.