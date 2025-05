Előny a SMAFC-nál, Soós Bence "elvitte" a show-t

SMAFC - Nagykőrös 88-79 (21-20, 19-24, 26-14, 22-21)

Sopron, NB I B, zöld csoport, rájátszás az 5-8. helyért, 100 néző. V.: Szalai, Horváth A., dr. Magyari.

SMAFC: SOÓS 27/12, Bőhm 5/3, Karadzic 12/12, BAKK 9/3, RÁTVAY B. 23. Cs.: Füzi 3, Kovács B. 2, Dallos 5/3, Waron 2. Edző: Farkas Dávid.

A szünetben 4 ponttal még a vendég nagykőrösiek vezettek, ám szünet után a mind a pontszerzésben, mind pedig szervezésben elsőrangúan teljesítő Soós Bence - aki a 27 pontja mellett 9 gólpasszt is kiosztott - vezérletével remek 3. negyedet produkálva a SMAFC 9 ponttal győzött.

Farkas Dávid: - Gratulálok a csapatomnak a győzelemhez. Igaz, nagyobb különbségű előnyt nem sikerült kialakítani a visszavágóra, de ahhoz képest, hogy az alapszakaszban oda-vissza "lesimázott" minket a Nagykőrös és ahhoz képest, hogy a keretünk már több sebből is vérzik, nem lehetek elégedetlen. Sajnos ebben a felállásban nem tudjuk már azt a színvonalat és játékerőt képviselni, mint az alapszakasz néhány bajnokiján, de ezt megpróbáljuk küzdelemmel és akarattal kompenzálni. Most sikerült, amiért nagyon büszke vagyok a fiúkra. Legyen bármilyen pokol is pénteken a visszavágón, úgy gondolom, mi mindent meg fogunk tenni és tiszta lelkiismerettel jövünk majd le a pályáról.