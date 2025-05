Egy győri ezüst és két bronz a zárónapon

A viadal utolsó napján négy 500 méteres páros finálét bonyolítottak le. Az elsőben, férfi C-2-ben máris meglepetés született, miután a favoritnak tartott, tavaly olimpiai hatodik Adolf Balázs, Hajdu Jonatán duó csak harmadik lett. A győzelmet nagy fölénnyel az Atomerőmű SE fiatal kettőse, Kollár Kristóf és Juhász István szerezte meg, Adolfékat a végén Molnár Csanád és Rumi Gergő (Graboplast Győri VSE) is megelőzte.

A nők hasonló számában négy egység nevezett, a délelőtti előfutam után a döntőben három szállhatott vízre közülük. Itt nem született váratlan eredmény, az ötkarikás negyedik, Európa-bajnok Kiss Ágnes, Nagy Bianka szegedi páros végig uralta a pályát, és a második Opavszky Réka, Csorba Zsófia duót több mint három másodperccel megelőzve diadalmaskodott.

A férfi kajakosoknál az a Kurucz Levente, Opavszky Márk duó nyert, amely tavaly robbant be a felnőtt mezőnybe, s csak hajszállal maradt le a párizsi indulásról. A mostani sikerük már nem számított meglepetésnek, a kilences pályán lapátolva hamar jelentős előnyre tettek szert, és végig bírták a saját maguk által diktált tempót. A második helyen Fodor Bence és Csizmadia Kolos, a harmadikon pedig az egyesben győztes Nádas Bence és szegedi klubtársa, Balogh Gergely végzett.

A nőknél kétesélyes volt a hathajós döntő, a Kiss Blanka, Lucz Anna és az olimpiai bronzérmes Pupp Noémi, Fojt Sára kettős párharcára lehetett számítani. A döntő részben igazolta az előzetes várakozásokat, ugyanis az újpestiek rutinos párosa, Kiss és Lucz gyakorlatilag rajt-cél győzelmet aratott, másodikként pedig Puppék jöttek be, bár utóbbi egység nagy csatát vívott a Gombás Alíz (Graboplast Győri VSE), Ujfalvi Laura kettőssel, amelyet végül csupán hat ezredmásodperccel tudott megelőzni.

A szombati dobogósok (a szövetség eredményközlője alapján)

Férfiak, K-2 500 m:

1. Kurucz Levente, Opavszky Márk (Plastex Kanizsa KKK, MTK) 1:31.898 p

2. Fodor Bence, Csizmadia Kolos (Kovács Katalin Akadémia, MVM Szegedi VSE) 1:33.704

3. Nádas Bence, Balogh Gergely (MVM Szegedi VSE) 1:33.862

C-2 500 m:

1. Kollár Kristóf, Juhász István (Atomerőmű SE) 1:47.429 p

2. Molnár Csanád, Rumi Gergő (MVM Szegedi VSE, Graboplast Győri VSE) 1:49.071

3. Adolf Balázs, Hajdu Jonatán (Ferencváros, DKSE Dunaújváros) 1:49.139

Nők, K-2 500 m:

1. Kiss Blanka, Lucz Anna (UTE) 1:50.414 p

2. Pupp Noémi, Fojt Sára (Atomerőmű SE, Kovács Katalin Akadémia) 1:51.308

3. Gombás Alíz, Ujfalvi Laura Izabella (Graboplast Győri VSE, Kovács Katalin Akadémia) 1:51.314

C-2 500 m :

1. Kiss Ágnes, Nagy Bianka (MVM Szegedi VSE) 2:03.581 p

2. Opavszky Réka, Csorba Zsófia (UTE) 2:06.621

3. Takács Kincső, Horányi Dóra (Graboplast Győri VSE, UTE) 2:12.077