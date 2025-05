Korábbi edzője úgy érzi, az Audi-ETO behúzza a csúcsrangadót

„A két csapat lelkiállapotát tekintve és a hazai pályát is figyelembe véve talán a Győr oldalára billen a mérleg. Ugyanakkor azt nagyon jól megtanultam az elmúlt években, hogy ezek az esélyek semmit sem jelentenek, felborulhat minden akár az első, akár az utolsó pillanatban is. A logika azt mondatja velem, a Győr ezt behúzza hazai pályán, de legendásan rossz tippelő vagyok és nem is akarnám a győrieket megbántani, mert azok az évek, amiket ott töltöttem, nagyon közel állnak hozzám és büszkeséggel töltenek el. Így tippelni nem szeretnék, a papírforma győri győzelmet ígér, de ha elkezdődik a találkozó minden felborulhat és minden igaz lehet, meg az ellenkezője is" – szögezte le Danyi Gábor.