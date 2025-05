Az ETO-nak nyernie kell a bajnoki döntőért Felcsúton

Nagyon izgalmasan alakul a Simple Liga utolsó fordulója, hiszen még három csapat esélyes arra, hogy bekerüljön a bajnoki döntőbe.

A szövetség döntése értelmében egy időben, vasárnap 17.30 órakor kezdődik a bajnoki fináléról döntő két mérkőzés, az FTC-Szeged és a Puskás Akadémia-ETO FC Győr találkozó. A képlet viszonylag egyszerű, ha a Fradi nyer, biztosan a második helyen végez és döntős, ellenfele pedig az alapszakasz győzteseként, a Puskás-ETO rangadón diadalmaskodó együttes lesz azzal a kiegészítéssel, hogy a döntetlen a felcsúti csapatnak kedvezne.

Az ETO sorozatban negyedszer kerülhetne be a bajnoki fináléba. A győri lányok a nagy elánnal végzett edzések mellett a héten egy maguk által szervezett csapatösszetartó programon is részt vettek. Ha a hozzáállás és a jó játék mellé egy kis szerencse is párosul, sikerülhet egy újabb bravúr, ami az éves teljesítménye alapján, ki is járna az együttesnek.