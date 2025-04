Vitális Milán bízik az újabb győri sikerben

A Diósgyőrben az ETO színeiben első élvonalbeli gólját szerző Vitális Milán a találatára, illetve a győzelemre is nagyon büszke.

− Örültem a gólomnak, de annak még jobban, hogy a csapat győzött. Az, hogy hozzá tudtam tenni a gólommal a sikerhez, külön pozitívum. Remélem, tudjuk folytatni nagyszerű sorozatunkat, és nekem is sikerül még gólokat szereznem, illetve gólpasszokat adnom - nyilatkozta a klub honlapján Vitális Milán. - Ha a folytatásban is ilyen stabilak leszünk, akkor egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy veretlenek maradunk a tavaszi idény végéig, s ha ez ténylegesen megtörténne, alighanem a nemzetközi szereplést is kivívnánk. Nagyon bízom benne, hogy tudjuk folytatni a szériát.

Hazai pályán a Paks ellen is nyerni akarnak.

- Nehéz lesz, mert nem véletlenül nem kaptak ki régóta ők sem, de úgy vélem, ha a saját játékunkat játsszuk, a szurkolóink támogatásával minden lehetséges. Bízom a három pont megszerzésében - mondta Vitális Milán a szombati mérkőzésre utalva.