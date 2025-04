Nem akármilyen teljesítmény! A Győri Audi ETO KC korábbi kiválósága elképesztő tettet hajtott végre

Több mint 28 ezer csapattag, egyéni induló futó és kerékpáros kísérő áll rajthoz hétvégén a 19. NN Ultrabalatonon. A futók egyéniben, illetve kétfős váltóban vagy akár 13 fős csapatokban is teljesíthetik a 211 kilométeres távot Balatonfüredről indulva. A Győri Audi ETO KC egykori kiválósága, Vérten Orsolya is ott volt a mezőnyben – erről közösségi oldalán számolt be

Vérten Orsolya férjével futotta körbe a magyar tengert.

A férjemmel, párban körbefutottuk a Balatont. Mindezt kevesebb mint 24 óra alatt

– írta a posztjában az egykori válogatott balszélső.

Vérten Orsolya tíz évig szerepelt a győri csapatban

Az 1982-ben született korábbi játékos 2002-ben igazolt Győrbe, az akkor mg Graboplast ETO néven szerepelt csapathoz. Egészen tíz évig játszott a már Audi ETO-ként szereplő zöld-fehéreknél. A győriekkel hét bajnokságot és nyolc Magyar Kupát nyert, emellett 2009-ben BL-ezüstérmes lett, a KEK-ben 2006-ban, az EHF-kupában 2002-ben, 2004-ben és 2005-ben lett második.

A válogatottban junior vb-ezüstérmes (2001-ben éppen Győrben), a felnőttekkel pedig 2005-ben vb-, 2012-ben Eb-bronzérmet szerzett. Kétszer is volt az év kézilabdázója Magyarországon, 2008-ban és 2009-ben. A balszélső 2012-ben a nagy honi rivális Ferencvároshoz szerződött, pályafutását is ott fejezte be 2015-ben.

Vérten Orsolya három gyermek édesanyja.

Korábban a Győri Audi ETO KC csapatorvosa és szintén volt játékosa Barcelonában a maratoni távot teljesítette.