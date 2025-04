Válogatott beállóval erősít az MKC

Hír még az óváriakkal kapcsolatban, hogy a jövő szezontól egy egykori válogatott kézilabdázó, tapasztalt utánpótlásedző, Halász Máté csatlakozik az MKC stábjához.

Halász játékosként hazai és nemzetközi szinten is több klubban megfordult, a magyar válogatottban is szerepelt. Diplomáját a Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen szerezte meg szakedzői szakon, B-licences végzettséggel. Emellett erőnléti edző és sportrehabilitációs tréner képesítéssel is rendelkezik. Vezetőedzőként tevékenykedett Székesfehérváron, Vecsésen és a KSA Budapestnél, jelenleg pedig a Győri ETO KC akadémiáján, az U15-ös és serdülő leány csapatok másodedzőjeként dolgozik.