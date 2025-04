Újra bajnok a Sopron Basket, 17. aranyérmét gyűjtötte be a csapat - sok fotóval!

Fotó: Márkus Boróka/Sopron Basket

Grigalauskyte rögtön a második félidő elején megszerezte a hatodik diósgyőri akciókosarat. Utána újabb hosszú, két és fél perces kosárcsend következett, mindkét csapat betörésekkel operált - sikertelenül. Brooks visszaállította félidei 9 pontos különbséget, a harmadik negyed derekán 2-2-re állt a második félidő. Ez a Sopronnak kedvezett. Reid hármasa pedig - amellyel 12 pontra nőtt a különbség - még inkább. Támadásban teljesen tanácstalan volt a DVTK, a soproniak, ha nem is dobtak jól, tudatosabban, szervezettebben játszottak. A negyed hajrájában Tadics révén dobott hosszú idő után akciókosarat a Diósgyőr, büntetőivel pedig a szakasz végén 7 pontra feljött.

Charles támadó lepattanó, majd Lelik alapvonal bedobás utáni vagány, szemtelen kosarával a negyedik beged elején 3 pontra csökkent a Sopron előnye. Fokozódott az izgalom, az addig sem éppen higgadt csapatok még feszültebbekké váltak. A negyed közepe előtt Charles minimálisra faragta az egyre inkább magára találó DVTK hátrányát, amikor Krivacevic szép távoli duplát, majd Friskovec triplát dobott, s e két találattal a negyed derekán 6 pontra nőtt a hazai előny. Diósgyőri időkérés után Lelik talált be - Brooks rögtön felelt rá. Reid 2+1-es akciójával és Pavlopulu szép kosarával bő két perccel a vége előtt 11 pontra nőtt a 12-2-t "repesztő" Sopron előnye, eldőlni látszott, ráadásul Pavlopulu büntetőivel tartotta is előnyét a hazai együttes. Innen pedig már nem volt visszaút az utolsó két mérkőzés kritikus pillanataiban jobban koncentráló Sopron visszahódította a bajnoki címét a Diósgyőrtől. Török Zoltán a klub ügyvezetője pedig bajnoki címmel búcsúzott.