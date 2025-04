Száz éve pattog a labda a téti focipályán

Az egyesület vezetősége úgy határozott, hogy bár a pontos alapítási dátumról nem találtak feljegyzést, mindenképpen szeretnének méltóképp megemlékezni az elmúlt száz éve futball történelméről. A Téti Sokoró FC elnöke, Géber János elmondta: "Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy megünnepelhetjük az egyesület századik születésnapját. A dátum, hogy mikor alapították az első téti labdarúgó-csapatot, bizonytalan. De úgy döntöttünk az elnökségi tagokkal, hogy semmiképpen nem múlhat el megemlékezés nélkül a jeles évszám. Nagy örömmel tölt el, hogy csapataink nagyon szépen szerepelnek a centenáriumi évben” – mondta az elnök. Valóban, a gyermek csapatok szép létszámmal képviseltetik magukat a bajnokságokban és a Bozsik tornákon, az „ifi” és a felnőtt csapat pedig a dobogóért harcol a vármegyei bajnokság másodosztályában. Sőt, az ifisták a bajnoki cím várományosai.

A 2023/24-es bajnokságban az ifik és a felnőttek is ezüstérmesek lettek a vármegyei másodosztályban. Forrás: Facebook.

Bencsik Zoltán Tét polgármestere, sokáig utánpótlás-edzőként dolgozott az egyesületnél. „Az évforduló alkalmából meghívtuk az ETO Öregfiúk csapatát egy gálamérkőzésre. Horváth Cs. Attilát kerestem meg az ötlettel, aki megígérte, segít összehozni a gálameccset. Azt szeretnénk, ha a téti öregfiúk ellen lépnének pályára az ETO legendái. De szervezünk még kispályás bajnokságot, és lesz gyermek foci is” – folytatta a polgármester. A korábbi edző azt is elmondta, különleges vendég fogja elvégezni a kezdőrúgást. „Bénes Antal, Tóni bácsi játékosként, és sportvezetőként is éveken keresztül szolgálta a téti labdarúgást. Nemrég ünnepelte a kilencvenötödik születésnapját, tehát majdnem annyi idős, mint maga az egyesület. Hálistennek jó egészségnek örvend, és boldogan mondott igent a felkérésre.” Természetesen a hazai csapat tagjai boldogan várják a korábbi NB I-es játékosokat, akikkel nem csak a pályán, hanem a „harmadik félidőben” a sátor alatt is találkozhatnak. Minden bizonnyal előkerülnek majd a régi anekdoták, ahogyan ez ilyenkor lenni szokott.

Bénes Antalt (középen) köszöntötte Géber János (balra) a Téti Sokoró FC elnöke, és Bencsik Zoltán polgármester.

Városnap is lesz Téten

Nem csak sportprogramokkal várják a kikapcsolódni vágyókat, hiszen ekkor, július 19-én tartják a téti városnapot is, a koronavírus-járvány óta először. Számos zenés és szórakoztató produkcióval készülnek a szervezők.