Szoboszlai fantasztikus, Kerkez átigazolása tuti

Az egyikük Biró Béla, korábbi NB I-es kapus: a magyar válogatott és a Liverpool a szíve csücske. Relikviák sokaságát őrzi otthon, és nemcsak nézegeti, viseli is a Liverpool felszerelését. A kedvence Szoboszlai Dominik.

Biró Béla Szoboszlai Dominik képe előtt a Liverpool mezével. Fotó: Csapó Balázs

„Szoboszlai érkezéséig Mo Salah volt a kedvenc játékosom – kezdi Biró Béla. - Azóta természetesen megváltozott a helyzet. Tudtam, hogy vele jobb lesz a Pool, ennek hangot is adtam, és örülök, ogy bejött a megérzésem. A jelenlegi bajnokságban Szoboszlai nagyszerű teljesítményt nyújtott, a középpályán talán egy hajszállal volt jobb nála Mac Allister. Ők voltak a motor a gépezetben. Mind a ketten fiatalok, még nagy jövő áll előttük. Tavaly azt gondoltam, Jürgen Klopp távozása megrengeti a Liverpoolt, de szerencsére nem így történt. Arne Slottal teljesen más futballt játszott a csapat, és szerencsére eredményesebbet is. A BL-kiesést sajnálom, de a PSG azóta megmutatta, hogy az egyik legjobb csapat Európában.”

Amióta a Liverpool megnyerte a bajnokságot, a győri szurkoló szinte egyfolytában az ünneplésekről készített videókat, filmeket nézi.

„Számomra is megható, ahogy drukkerek tízezrei önfeledten élvezik a sikert, amit a futballcsapat bajnoki címe jelent a számukra.”

Az idei menetelésből egy mérkőzést látott élőben: januárban a Pool a Manchester Uniteddel játszott.

„Terveztem, hogy a Tottenham elleni bajnokavatáson is ott leszek, de sajnos nem tudtam rá jegyet szerezni - folytatja az egykori kapus. - Televízión keresztül is hatalmas élményt nyújtott.”

Szinte biztosra vehető, hogy Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a következő idénytől együtt játszik a Liverpoolban, egyúttal a Premier Leaugue idei bajnoka lehet az angol bajnokság legmagyarosabb csapata.

Bennfentes információim szerint Kerkez Milos a Liverpool labdarúgója lesz - erősíti meg a hírt Bíró Béla. - A forrást nem szeretném megnevezni, de ennek tükrében nekem nagy csalódás lenne, ha a magyar válogatott védő érkezését nem mi jelentenénk be ezen a nyáron.

Szoboszlaiék aranya születésnapra

Lipovics Tibor kedvenc klubja a Liverpool.

Lipovics Tibor nagyon örül neki, hogy idén a Liverpool hódította el az angol bajnoki címet.

„Vasárnap volt a szülinapom, a kedvenc csapatom az nap győzte le a Tottenhamet, és ennél szebb ajándékot el se tudtam volna képzelni. Most nem kellett olyan sokat várni a bajnoki címre, mint korábban - csupán öt évet -, annak előtte pedig harmincat. Nagyon nem szerettem, mikor egy angol meccset úgy vezettek fel a tévében, hogy Anglia legsikeresebb csapata a Manchester United. Ezzel az arannyal most beértük őket: 20-20, de a BL 6-3 a javunkra, szóval vasárnaptól hivatalosan is Anglia legsikeresebb csapata vagyunk” - jelentette ki a győri drukker.

Örül Szoboszlai Dominik remek teljesítményének is.