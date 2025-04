Kerkez egyre közelebb Szoboszlaiékhoz?

„You deserve it my friend, love" vagyis "Megérdemled barátom, szeretettel” – írta Kerkez Milos Szoboszlai Dominiknak szánt gratuláló üzenetében – olvasható az Origón. Az üzenet után egy piros szívecskét is rakott, ami beindította a Liverpool szurkolóinak fantáziáját.

Szoboszlai Dominkék vasárnap 5–1-re ütötték ki a Tottenhamet. Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan

Miután Szoboszlai Dominik remeklésének is köszönhetően a vörösök a hétvégén bebiztosították bajnoki címüket a Tottenham ellen, a magyar válogatott csapatkapitányának közösségi oldalát elárasztották a gratuláló üzenetek. Több világsztár is írt Szoboszlai Dominiknek. A Liverpool szurkolóit azonban most már az is izgalomban tartja, hogy vajon nyáron tényleg csatlakozik e kedvenc csapatukhoz a Bournemouth balhátvédje, Kerkez Milos.

A kommentelők közül nagyon sokan írtak Kerkeznek, mindannyian arra biztatják a játékost, hogy igazoljon a bajnok csapathoz.

Szoboszlai és Kerkez a magánéletben jó barátok

Korábban Kerkez is azt nyilatkozta, hogy „nem nézne ki rosszul” ha a klubcsapatban is együtt lehetnének a pályára friss bajnok barátjával.